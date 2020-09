“NUNCA PARAMOS, LAS CLASES SON DE MANERA VIRTUAL, OBVIO QUE NO ES LO MISMO, PERO HAY QUE SACAR ADELANTE ESTA SITUACIÓN”

Compartir esta Noticia







Laura Fernández, directora de la Escuela Secundaria N°1, habló este lunes en el programa radial Punto y Aparte donde fue saludada por el “Día de los Directores de Escuela” que se celebra cada 28 de septiembre.

Fernández hizo un repaso por los últimos meses de trabajo en medio de la pandemia, luego de que días atrás se generara una polémica por el pedido de algunos sectores de la vuelta a las clases presenciales.

“Es un año muy difícil para todos, tenemos una gran tristeza de no estar en el aula. Desde el inicio los docentes trabajamos como si estuviéramos yendo a la escuela o más, salimos a acompañar a los alumnos y a las familias. No sabemos si las condiciones están dadas, lo ideal sería si pudiéramos regresar pero son los especialistas quien deben decidirlo” comenzó diciendo.

“Nunca paramos, las clases son de manera virtual, obvio que no es lo mismo, pero estamos llevándolo como podemos, hay que sacar adelante esta situación. Arrancamos a la mañana y estamos todo el día a través de la pantalla. Cuesta vincularse, hay alumnos que no tienen conectividad y no tienen al maestro. Nosotros los acompañamos, los motivamos, pero bueno, hay desgano, cansancio y tristeza, queremos poder terminar el año y llevar hacia adelante a los chicos” agregó.

“Se habla mucho de lo psicológico, pero también tenemos miedo desde que empezaron a surgir casos en Rivadavia, íbamos los martes al colegio y tuvimos que dejar de ir, no es bueno el miedo, pero nos preocupa si hay un caso en la escuela. Los especialistas no saben cómo seguir. Nadie quiere que pasen cosas, ni que se contagien, es una incertidumbre” indicó

“Los chicos que egresan se han derrumbado, tenían muchos sueños para este año. La escuela no presencial se nos está haciendo muy difícil. Los docentes estamos presentes con la familia, a veces es muy fácil hablar de los lugares donde no se está, nos preocupa que hay chicos que se nos están perdiendo. Salimos a entregar bolsones, los gabinetes hablan con las familias y los chicos. La situación económica también hace que se pierdan muchos alumnos” culminó.

EL DATO | Fernández contó durante la entrevista cómo fue trayecto, desde la primaria yendo a caballo a una escuela rural hasta su esfuerzo y capacitación para llegar a ocupar el cargo directivo en la Escuela Secundaria N°1

