OZZAN APUNTÓ AL CONSEJO ESCOLAR: “CON EL HAMBRE DE LOS CHICOS NO SE PUEDE HACER POLÍTICA”

Compartir esta Noticia







En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte la candidata a consejera escolar del Frente de TODOS Daniela Ozzan se refirió a la situación que se sucedió este lunes con varios comedores escolares de Rivadavia donde no se pudo servir el menú al mediodía. Además habló de la campaña electoral que llevan adelante.

COMEDORES SIN COMIDA

“Estoy preocupada, el viernes pasado nos desayunamos que un montón de pibes de Rivadavia no van a comer y eso es doloroso. Por una mala gestión o una mala decisión del Consejo Escolar con respecto a los proveedores. Hoy muchos pibes no van a tener un plato de comida fuerte, había muchas maneras de resolver la situación” comenzó diciendo.

“La semana pasada salió un consejero escolar del oficialismo a decir que la Provincia mandaba 85 pesos diarios por alumno. Eso es una verdad a medias, es cierto lo de la prestación de $85, pero también hay que decir que se envía dinero para merienda y el bolsón de alimentos por $1966 por mes” detalló.

Ozzan dijo que desde el Consejo Escolar hay una intencionalidad política que llevó a que “muchos pibes hoy no coman”.

“Quiero recordarles que en 2019, durante la gestión de Vidal, eran $11 pesos diarios, ahora son $85. En esos años nunca se cortó el suministro de alimentos porque las escuelas y cooperadoras hacían malabares. La Provincia ahora incrementó el monto y no alcanza, con el hambre de los chicos no se puede hacer política. ¿Hasta dónde se puede llegar con la intencionalidad política? ¿Hasta dejar a un pibe sin comida?. Los consejeros escolares son agentes provinciales, deben dar respuesta ante esta situación, hoy (por ayer lunes) que se están yendo a su casa a las 12 sin su plato de comida, esto no puede volver a suceder” comentó.

CAMPAÑA EN FORTÍN OLAVARRÍA

“Hemos estado visitando vecino por vecinos, tenemos el compromiso y el agradecimiento para las personas que confiaron en nosotros. Que podemos aportar una voz diferente. Por eso vamos a redoblar el compromiso con la gente, estábamos en nuestra zona de confort, con nuestra profesión, con nuestra casita. Nos aventuramos a esta patriada porque las cosas que vemos no nos gustan, vemos muchas cosas en la calle, hay cosas que cambiar. Podríamos habernos quedado en nuestra casa, pero decidimos poner nuestra palabra, le pedimos a los vecinos que confíen en una política más trasparente, se puede hacer política desde la honestidad” indicó.

EL DATO: Al ser consultada si en Fortín Olavarría el oficialismo estaba entregando materiales a los vecinos en plena campaña, “Si, se reparte en todos lados, esto es así. La gente lo dice, después se ve reflejado en el Ejercicio, hay que ver cuánto negativo da este año. Es año electoral no creo que haya superávit” expresó.