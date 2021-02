“PARA HABLAR DE EDUCACIÓN HAY QUE ESTAR EN EDUCACIÓN, ES MUY FÁCIL CUANDO SE POLITIZAN LOS TEMAS”

Compartir esta Noticia







La Inspectora Jefe Distrital, Marta Cucurull, fue entrevistada en el programa radial Punto y Aparte donde brindó detalles de la vuelta a la presencialidad en las escuelas del Distrito de Rivadavia a partir de las directivas tomadas desde Provincia en medio de la pandemia por Coronavirus. Además se refirió a las críticas que recibió desde el oficialismo local.

UN COMUNICADO PARA TODOS

“Estoy contenta de poder regresar a una presencialidad posible, estamos trabajando y resolviendo diversas situaciones. El día 3 de febrero recibí una nota de un grupo de padres y alumnos que me manifestaban preocupación por el retorno progresivo a la presencialidad, entonces tomé la decisión de dar una respuesta a la totalidad de los padres del Distrito y la comunidad educativa en general a través de un comunicado. No puedo sentarme y reunirme con 6 o 7 padres, debo llegar a la totalidad de la comunidad” explicó.

Cucurull manifestó que en el texto que hizo público pide a las familias que se acerquen a las escuelas donde asisten sus hijos a solicitar las respuestas que necesitan sobre el contexto educativo y cómo será el desarrollo del mismo durante este año.

Además comentó que a partir del 17 de febrero se iniciará en cada establecimiento la presencialidad con aquellos alumnos que cada institución pautó que deberán regresar considerando criterios particulares de sus trayectorias educativas y que se iniciará el Ciclo Lectivo el día 1 de marzo con la mayor presencialidad posible en los establecimientos, por lo que todas las instituciones educativas están trabajando en ello, garantizando las condiciones necesarias para llevarla adelante.

La Inspectora Jefe Distrital, que por cuestiones de salud entrará en licencia desde el 9 de febrero y será reemplazada por Nora Vega, indicó que los docentes o auxiliares que son considerados de riesgo serán reemplazados por personal suplente que será nombrado.

NUEVA NORMALIDAD EN LA ESCUELA

Respecto a la metodología dispuesta por el Plan Jurisdiccional para la vuelta a clases remarcó que los docentes y alumnos deberán asistir con tapabocas, habrá control de temperatura, higiene de manos y las mochilas quedarán afuera de las aulas para mantenerlas lo más asépticas posible. Además en caso de algún contacto estrecho o caso positivo de covid se aislará a los alumnos y el docente, si es que cumplió todos los aspectos del protocolo, podrá seguir dictando clases.

También manifestó que cada establecimiento educativo tendrá su forma de trabajo debido a los espacios y a la matrícula que tenga, por eso remarcó que para obtener información es necesario que los padres se acerquen a las escuelas, ahí se determinarán días de asistencia, horarios, etc.

“Les pido a las familias que no tengan temor, la idea es volver con todos los cuidados. Se está pensando en la mayor presencialidad posible a partir del 1 de marzo” remarcó

EL DATO: Durante las últimas semanas se desarrolla un relevamiento para determinar que las obras y las condiciones edilicias analizadas en diciembre hayan sido culminadas.

CRÍTICAS DESDE EL OFICIALISMO LOCAL

“Dolió escuchar durante todo enero que se abran las escuelas. En enero las escuelas están cerradas, la única escuela abierta fue la de verano. Fue una experiencia piloto previa a la vuelta la presencialidad de marzo, fue un éxito. Felicito a toda la gente que trabajó en verano ATR, la gente del municipio” dijo y aprovechó la oportunidad para destacar el trabajo que cada familia realizó en los hogares con sus hijos durante 2020.

“Para hablar de educación hay que estar en educación, es muy fácil cuando se politizan los temas, en algún medio leí que tenía que ponerme los pantalones largos. Trato de no escuchar, no sigo las redes, los comentarios que no son constructivos no los considero. He llorado muchísimo por lo que se ha dicho, así como también han llorado los docentes. He pensado en renunciar, pero el apoyo de los docentes me hizo seguir” culminó.

MÁS INFO: Cucurull informó que Rivadavia fue uno de los 22 distritos, entre los 135 que tiene la Provincia, elegido para que sus docentes sean capacitados en “violencia de género” en contexto rural.