PARA HERNÁNDEZ EL MUNICIPIO HIZO “POCO Y NADA” PARA AYUDAR A LOS COMERCIOS AFECTADOS POR LA PANDEMIA

El concejal del Frente de TODOS Sebastián Hernández habló en el programa radial Punto y Aparte y se refirió al avance de la vacunación en el Distrito, a la casi nula gestión del Ejecutivo local para ayudar a los comercios golpeados por la pandemia y a la creciente brecha entre los sueldos de los funcionarios y los trabajadores municipales.

PANDEMIA Y VACUNACIÓN EN RIVADAVIA

“Ayer superamos los 300 casos activos, el virus está más agresivo y ataca a gente más joven. En nuestra ciudad hubo varios fallecimientos en las últimas semanas. Hay que cuidarse, las nuevas cepas afectan fuertemente” comenzó diciendo Hernández.

El edil hizo fuerte hincapié en la responsabilidad de los actores políticos para concientizar a la gente sobre la importancia de la vacunación y criticó a los medios masivos de comunicación, “especulan, desinforman y mienten con algo que afecta al mundo entero. A nivel local también hay dirigentes que hacen publicaciones que desinforman, actúan de manera irresponsable”.

Sin mencionarla, Hernández se refirió a una publicación de la concejal oficialista Barrios Barón, “genera confusión, hacen cuentas sobre la totalidad de habitantes de Rivadavia, cuando la campaña de vacunación es para personas de 18 años en adelante”.

Hernández detalló que de diciembre a abril de este año, el porcentaje de personas de edad avanzada internadas en terapia intensiva a nivel país bajó de 48% a 18%, “viene bajando debido al efecto de la vacunación en ese rango etario. Las personas de entre 80 y 89 años inscriptas para vacunarse, han sido inoculadas en un 82%, en el rango que va de 70 a 79 años en un 87% y de 60 a 69 años en un 80%”.

EL DATO: Al referirse a la desinformación que exponen los medios masivos de comunicación y a las supuestas 14 millones de vacunas que el gobierno argentino no compró al laboratorio Pfizer, el concejal explicó que Pfizer incumplió con la entrega de vacunas en la mayoría de los países con los que tenía acuerdos. “A Chile tenían que mandar 10 millones y mandaron 3 millones. Uruguay compró 3 millones y recibió 435 mil. Uruguay, Chile y Brasil avanzaron con la vacunación utilizando la vacuna Sinovac, que en Argentina no se usa, ya que tiene muy baja efectividad”.

“La salud es responsabilidad individual y colectiva, lo escuché de una enfermera del hospital y me pareció muy interesante. Si no entendemos la gravedad de esto, seguirá profundizándose. Hay que defender la vacunación, tener paciencia, seguramente que el daño psicológico y económico es grande. Hay que anotarse para ser vacunados así esto termina de una vez” indicó.

NULA AYUDA MUNICIPAL AL COMERCIO

“A nivel municipal no hay programas para paliar la pandemia, es más, una promesa de campaña que debía plasmarse en 2020 era el «Banco de Desarrollo» con un presupuesto de $7 millones, pero no se ejecutó ni un solo peso. El municipio hizo poco y nada respecto a esto. En otras ciudades como Pehuajó hubo ayuda a los gimnasios, en Castelli el 95% de los comercios no pagarán la tasa municipal desde ahora hasta septiembre. Claramente no siempre los municipios tienen que tirar la pelota hacia otro lado, queremos ser autónomos pero cuando destinamos partidas para programas nos las ejecutamos” enfatizó.

“MANEJO IRRESPONSABLE”

Hernández manifestó que “el manejo irresponsable de los recursos de los rivadavienses en 2019, ese despilfarro lo están pagando los trabajadores municipales que en 2020 perdieron 11% en sus salarios respecto a la inflación. No tuvieron premio ni bono de fin de año, se negaron a dárselos. Miramos con mucha preocupación la creciente brecha entre los sueldos de una sobredimensionada planta de funcionarios y los trabajadores municipales. Hay que ajustar en la planta política y no en el sueldo de los trabajadores. En Distritos vecinos se avanza en programas que benefician a los comercios y a los trabajadores en general”.