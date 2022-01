Compartir esta Noticia

Con una publicación en redes sociales la concejal Maia Medici se refirió a la situación de las calles del Distrito.

«Estos son algunos de los motivos por lo que nuestro bloque de @frentedetodosrivadavia no aprobó el presupuesto 2022, para obras de pavimentación en América y localidades se destinará la mitad que el año pasado. ¿Cómo se cree que se resolverá la situación de las calles? Somos una oposición que no se quedará quieta cuando vea que se toman medidas que no beneficien a los y las Rivadavienses.. por más que nuestro voto en el concejo no llegue a cambiar nada, saldremos a demostrarlo con hechos! Comandante Hillcoat y Vuelo a Vela» escribió.