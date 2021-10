Compartir esta Noticia







Durante la relanzamiento de las propuestas del Frente de TODOS con la mirada puesta en las Elecciones Generales del próximo domingo 14 de noviembre, Germán Carrizo, candidato a concejal se refirió a las diversas problemáticas que la actual gestión ha postergado en los pueblos.

“En 2019 el déficit fue de $18 millones, ese costo pagaron los vecinos del distrito. Estaba claro en las Paso que Policano ganaba tranquilamente y nos encontramos en las generales que las perdía, el costo fue de $18,6 millones. En 2020, año no electoral, hubo superávit de $60 millones a costa no realizar obras prometidas. No se hizo la bicisenda, la peatonal en la cuadra del municipio, incorporación de transporte público, mejorado de veredas, mejoras en Barrio Hipotecario 1, el Polo Universitario lo seguimos esperando, el dispensario del Barrio San José Obrero, todas promesas del 2019 que al 2021 no se han cumplido” detalló.

Respecto a los pueblos del Distrito Carrizo expuso “pareciera que las localidades pertenecieran a otro distrito, han quedado en el olvido. Nuestro espacio busca que las localidades crezcan hoy día no hay asfalto, problemas de cloacas, agua. Por gestiones de Juanci Martínez, candidato a senador provincial, se avanzó en proyectar la mejora de agua para Roosevelt, Sundblad, González Moreno, Fortín Olavarría”.

Carrizo contó que hace algunos días en Fortín se rompió el carro atmosférico y como consecuencia colapsó el sistema de pozo del pueblo.

Además hizo referencia al plan Hogar que lleva adelante el municipio, “son viviendas de baja calidad, de placas, que cuando el vecino las tiene que acondicionar tiene que hacer una gran inversión. En Fortín en más de 20 años de gestión hicieron 2 casas con el presupuesto municipal. Tampoco fueron capaces de acompañar a los vecinos para que avancen con sus viviendas. Hace falta caminos, vivienda, asfalto iluminación, agua, cloacas. Por eso queremos un concejo deliberante equilibrado y democrático”.