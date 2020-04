“PERDIMOS $30 MILLONES DE COPARTICIPACIÓN EN DOS MESES”

Compartir esta Noticia







En una entrevista realizada en el programa radial Punto y Aparte el presidente del Concejo Deliberante Jorge Pablo Rosolén brindó su postura sobre la crisis sanitaria por COVID-19. Además se refirió al reparto de fondos que está haciendo el gobierno provincial para que los municipios bonaerenes puedan afrontar la difícil situación económica que vive el país a partir de más de 30 días de aislamientos, social y obligatorio.

EQUILIBRIO ENTRE SALUD Y ECONOMÍA

Rosolén, concejal de Rivadavia Primero, remarcó que los gobernantes están manejando el fino equilibrio entre el riesgo de salud y el riesgo económico.

“Se camina en el equilibrio de cómo abrir la economía sin perder la posibilidad de controlar al virus, hasta que no aparezca una vacuna o un tratamiento efectivo para los enfermos esta situación va a seguir. Si se abre la economía y la enfermedad tiene un brote, se volverá a cerrar. Algunos hablan de 12, 18 meses para que haya una vacuna, en nuestro país eso genera un golpe duro y una enorme incertidumbre en todos los sectores. La gente tiene que trabajar para generar ingresos” explicó.

A NIVEL LOCAL

Rosolén dijo que siempre se puede mejorar en las acciones preventivas y remarcó que “los controles, independientemente de lo que pueda hacer cualquier Estado, va en la responsabilidad de cada uno. En Rivadavia estamos bastante bien con la responsabilidad social. Por suerte en la región no hemos tenido muchos casos, y donde hubo, la gente se está recuperando. Cuando uno analiza en los distritos del interior decrece y en el Conurbano aumentan casos”.

Respecto al municipio comentó que “se están manteniendo los servicios esenciales, como salud y asistencia social. Hay áreas literalmente cerradas, se ha hecho una redefinición del presupuesto. En lo referido al equipo de salud se ha preparado de la mejor manera”.

GOLPE A LOS COMERCIANTES Y CUENTAPROPISTAS

“El golpe será muy fuerte, tiene que haber un aspecto solidario de los sectores que han podido resolver al menos lo económico, pensar en comprar local. En mi caso, los productores trabajar con fletes locales. Desde el punto de vista económico es muy complejo y desde lo sanitario una incógnita” manifestó.

EL MUNICIPIO Y LA COPARTICIPACIÓN PROVINCIAL

Rosolén subrayó que la recaudación del municipio ha caído y hubo una clara merma en los ingresos por coparticipación que envía la Provincia.

“Se han caído las recaudaciones y este mes recibimos $8,2 millones de coparticipación. Mensualmente se pagan $30 millones en sueldos a empleados municipales. El Gobierno Nacional entregó $8.000 millones a la Provincia para distribuir en los municipios. Este mes se distribuyeron $1.000 millones según el CUD (Coeficiente Único de Distribución) y recibimos casi $4 millones. Los otros $3.000 millones se repartirán dando prioridad a los municipios con problemas económicos, como Rivadavia tiene una economía ordenada y podemos financiar estos déficits con el superávit acumulado no recibiremos nada de esos $3.000 millones. Es lógico que si esto se mantiene así quizás el mes próximo no, pero el otro tengamos problemas. Los distritos ordenados por habernos administrado bien estamos castigados, y no hablo de una cuestión política, seguramente haya municipios de la misma línea política de Provincia que estarán ordenados y no van a recibir, por eso separo la cuestión política. Después quedan otros $4.000 millones que se pondrán a disposición, aún no sabemos de qué forma” contó.

Rosolén mostró su preocupación ante esta situación ya que el municipio está solventando los gastos extraordinarios en salud y asistencia social debido a la crisis sanitaria que tiene en cuarentena al país.

“Perdimos $30 millones de coparticipación en dos meses. Es muchísimo. Uno trata de gastar en la medida de lo que ingresa. Si este porcentaje en la caída de coparticipación se mantiene Rivadavia perderá entre $200 y $250 millones de su presupuesto en un contexto donde muchas áreas no están gastando pero no se sabe cuál será el gasto en salud y asistencia social si esto continúa. A nosotros nos hubiera venido muy bien que de esos $4.000 millones se repartieran por el CUD porque en lugar de $4 millones hubiésemos recibido $16 millones, algo que nos hubiese ayudado y mucho” culminó.

EL DATO: Rosolén destacó el trabajo solidario y los aportes de instituciones, empresas y diversos actores de la comunidad.