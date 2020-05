Compartir esta Noticia







En una entrevista realizada en el programa radial Punto y Aparte el Comisario Inspector Sergio Rodríguez se refirió al caso de abuso sexual en perjuicio de una menor sucedido hace algunos días y al accidente que se produjo el pasado domingo a la madrugada que dejó a un joven con graves heridas.

CASO DE ABUSO SEXUAL

El sábado por la tarde en medio de la marcha por la muerte de Ema Galé, familiares de una menor abusada reclamaron a la policía por la inmediata detención de la persona que habría perpetrado el abuso.

“Las respuestas hay que pedirlas en la Justicia, yo no soy la Justicia. No tengo facultades para detener a nadie, salvo en algunas situaciones. No es cuestión de plata o tráfico de influencias. El que quiere hacer un reclamo para que el abusador sexual sea detenido, debe cursarlo en la Justicia” expresó el uniformado.

ACCIDENTE DE MOTO

El pasado domingo a la madrugada un joven sufrió un accidente en su moto y tuvo que ser derivado a Bahía Blanca ya que tuvo un grave traumatismo de cráneo.

“Hay una causa por lesiones graves por accidente de tránsito. Iban dos motovehículos por calle América en dirección este-oeste y por la misma calle pero en dirección contraria iba un patrullero en una recorrida de rutina. El chofer del móvil puede advertir por el espejo como una de las motos hace una mala maniobra y termina chocando contra el cordón y el ocupante sale despedido e impacta contra una columna. El joven fue internado y luego llevado a Bahía Blanca para atender un traumatismo encefálico. Sobre este hecho se han tejido muchas hipótesis, que los perseguían, que estaban huyendo. Absolutamente nada de eso sucedió, este chico nunca tuvo infracción alguna. Podemos ser tan mugre como sociedad, el chico está peleando entre la vida y la muerte, le puede pasar a cualquiera que anda en moto. No entiendo el ensañamiento, han sido días donde quizás esta situación de encierro hace que a muchas personas se le dispare la cabeza de mala manera. Esperemos que este joven pueda mejorar” cerró Rodríguez.