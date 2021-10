POLÉMICA POR LA CESIÓN DE LOTE EN EL POLO INDUSTRIAL A UNA AGRONOMÍA PROPIEDAD DEL MARIDO DE UNA CONCEJAL DEL OFICIALISMO

Compartir esta Noticia







En la última sesión del Concejo Deliberante realizada la pasada semana se puso a votación la convalidación de convenios de “Préstamo de Uso” para que diversas empresas se emplacen en el Sector Industrial Planificado de la Ciudad de América.

El oficialismo apoyó el asunto entrado por el Ejecutivo y la oposición se abstuvo de votar.

Entre las empresas a las que se les realizará el préstamo del espacio, las cuales deberán cumplir diversas condiciones y pagar un canon de ocupación de valor anual en dólares, aparece A&M SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L. propiedad del esposo de la concejal de Rivadavia Primero Paula Barrios Barón.

Esto generó diversos cruces entre los bloques de concejales y hasta el Intendente Javier Reynoso publicó un mensaje en redes.

El oficialismo expuso que la normativa permite que este tipo de empresas, de servicios al campo, puedan establecerse en el Sector Industrial Planificado de la Ciudad de América cumpliendo diversas reglamentaciones. Mientras que la oposición hizo referencia a la “falta de ética” de apoyar una resolución que favorece al marido de una de las integrantes del bloque oficialista.

A CONTINUACIÓN LAS EXPRESIONES OFICIALISTA Y OPOSITORAS RESPECTO A LA CESIÓN DE MANERA CRONOLÓGICA

POR PAULA BARRIOS BARÓN

Un Municipio que piensa en el desarrollo y la producción local por medio del fomento del Sector Industrial Planificado en América.

Convalidamos 9 convenios de emprendimientos productivos y de servicios a instalarse en el Sector Industrial local.

La oposición que se abstiene de votar a favor.

¿Argumentos? Ninguno!

Que lamentable terminar una sesión así, 4 representantes de los rivadavienses, 4 concejales que NO están de acuerdo con el desarrollo productivo local!

INCREÍBLE!!!!

COMUNICADO DEL FRENTE DE TODOS

EL LLAMATIVO OLVIDO DE LA CONCEJAL BARRIOS BARON

Paula Barrios Barón acusó a nuestro bloque de no estar de acuerdo con el desarrollo productivo local, porque nos abstuvimos a la cesión de tierras a un grupo de empresas dentro del Sector Industrial de América.

Sin embargo, la Concejal se olvida de aclarar que una de las beneficiarias por la operación promovida por el oficialismo es la empresa de su marido, una agronomía que no necesita de la asistencia del Estado, dado su exitoso desempeño en el rubro.

Consideramos que hay otros sectores más pequeños que necesitan una mano del Estado para acceder a tierras, y no una agronomía o una gran contratista rural con mayores recursos. El camino es la producción y la generación de empleo genuino.

NOS ABSTENEMOS DE VOTAR NORMAS QUE TENGAN COMO FIN BENEFICIAR A FAMILIARES Y AMIGOS DE FUNCIONARIOS

#transparencia

LOS DICHOS DEL CONCEJAL LEANDRO TORIBIO

Toribio fue consultado en el programa radial Punto y Aparte sobre la temática y expresó “Vine a la política para tatar de servir no para servirme de la política, me preocupa que los concejales oficialistas cedan al marido de una de las concejales el lote para su empresa. El lote tiene un valor comercial de $17 millones, son cifras siderales. No me parece ético para nada” enfatizó.

EL TEXTO QUE PUBLICÓ REYNOSO

LA IRRESPONSABILIDAD

Una vez más, lamentablemente me veo en la obligación de aclarar lo que los rivadavienses ya habían resuelto, a través de sus representantes en el año 2015, por medio de la Ordenanza N°3.733 (adjunto imagen, observar tercer párrafo marcado con rojo), la que en sus considerandos establece claramente cuál era el interés público de ampliar nuestro sector industrial. Consideraban de tal importancia dichas acciones, que por medio de dicha normativa autorizaban, en caso de ser necesaria, la expropiación del inmueble lindero.

Cumplir con el claro objetivo que planteaba dicha norma fue un objetivo en mi gestión, y son de público conocimiento los avances en ese sentido. Claramente, la ampliación del sector persigue resolver cuestiones urbanísticas y ambientales que se presentaban en el Casco Urbano con empresas de acopio de cereales, agroquímicos, de servicios al agro y talleres. Empresas que habían sido intimadas anteriormente, y desde el Municipio se había proporcionado una alternativa de traslado. Pero que también dependen de la decisión de inversión de los involucrados, ya que acceden por medio de un permiso de uso, con una cantidad de empleados obligatoria y sólo podrán hacerse de la propiedad del inmueble, cuando estén en pleno funcionamiento y transcurrido un plazo en años.

Por medio de estas alternativas, es que pudimos acordar el traslado por ejemplo de las actividades de la Empresa Prunder o Nutrien, que por cuestiones operativas o de inversión aun no hicieron uso de los lotes ofrecidos.

Y otras empresas intimadas decidieron trasladarse para cumplir con las nuevas normas de zonificación y así como ambientales. Para mi está de más aclarar (pero las opiniones cancelatorias de varios personajes lo exigen) que la Empresa del familiar de una concejal ya había sido notificado del futuro traslado años antes de que esta fuera siquiera candidata al cargo que hoy ocupa.

Cumplido con ese objetivo, se dispuso el otorgamiento de más lotes a nuevos emprendimientos, que a través de proyectos e inversiones que sus actividades requerían, cumplían con las distintas normativas nacionales, provinciales y municipales para hacer uso de esos predios, con los mismos requerimientos de personal e inversión antes mencionados.

Vale aclarar que todos estos emprendimientos productivos y de desarrollo local, deberán además pagar un canon de ocupación, de valor anual en dólares, como también lo hicieron las empresas ubicadas en el Parque Industrial Tradicional.

El desconocimiento de las normas por Concejales, lo considero una negligencia a todas luces, porque son solo ellos quienes tienen la responsabilidad y obligación de conocerlas, y trabajar en base a ellas, pero sobre todo porque en su «error» (entiendo en este caso voluntario, ya que días pasados votaron la aprobación de adjudicación de lotes a otras empresas inclusive más grandes) generan crispación en nuestros vecinos, producto de opiniones banales y dañinas consecuencia de la desinformación mal intencionada a la comunidad.

En momentos donde la inversión, la generación de empleo y el trabajo son la única herramienta de desarrollo local que disponemos, y que las políticas erráticas desde los gobiernos centrales distorsionan llevándonos a los peores índices de pobreza de nuestra historia. Políticas que para nada me desmotivan, sino todo lo contrario me llenan de esperanza, porque aún en las dificultades, asistimos a un mejor Rivadavia que crece con el esfuerzo propio de sus habitantes, como se puede observar en nuevos barrios, casas, empresas y oportunidades para el desarrollo de cada uno de sus vecinos.