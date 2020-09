POLÉMICA: TANDIL ABANDONA EL SISTEMA DE FASES Y COMENZARÁ A USAR CRITERIOS PROPIOS

Compartir esta Noticia







El intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi (Juntos por el Cambio), volvió a desafiar al Gobierno bonaerense al comunicar que dejará de usar el criterio de fases que rige en toda la provincia de Buenos Aires y en el país para el manejo de la pandemia de coronavirus, y que en su lugar implementará criterios propios avalados a nivel local.

El jefe comunal dijo que la decisión será plasmada en un decreto que publicará este mismo lunes, que establecerá nuevos parámetros, que serán estadíos por colores o “semáforo”, que se “definirán semanalmente o de forma inmediata ante la existencia de un brote de contagio epidémico repentino”.

En el “Estadío Verde” podrán funcionar todas aquellas actividades autorizadas o que hayan tenido protocolo sanitario aprobado para el desempeño o ejercicio de la actividad al 21 de agosto de 2020 y en la modalidad y con el factor ocupacional determinado en el acto administrativo o dictamen respectivo vigente a esa fecha; en el “Estadío Amarillo”, el factor ocupacional de las actividades mencionadas se verá reducido en un 50% respecto del autorizado al 21 de agosto de 2020. Y en el “Estadío Rojo”, sólo se permitirá funcionar a las actividades determinadas como esenciales, respetando el factor ocupacional referido en el estadio Amarillo y con un horario máximo de funcionamiento de hasta las 18 hs”.

Los cambios fueron informados por Lunghi a través de un comunicado en las redes sociales: “El nuevo sistema establece un modelo propio y que tiene en cuenta las características y particularidades de Tandil y que ha sido consensuado con los principales actores de los sectores representativos de la comunidad, que han adherido de manera formal con su firma y compromiso a la propuesta”, señaló el alcalde radical.

“Estamos ante un gran acuerdo entre todos los sectores de Tandil para establecer un nuevo modelo integral, planificado, ordenado y previsible, porque sabemos claramente que durante muchos meses más deberemos convivir y enfrentarnos a esta pandemia. Y estamos convencidos que de esta forma estaremos mejor preparados para dar una respuesta sanitaria y social para todos los vecinos ya que será fundamental la mirada local”, agregó el mandatario.

Asimismo, dijo que “el nuevo esquema comenzará a regir desde este mismo lunes a partir de un decreto municipal que se firmará en las próximas horas y tiene como objetivos principales:

“Cuidar y reforzar la salud pública a partir de la capacidad de respuesta del sistema sanitario de la ciudad ante la pandemia; contar con un sistema local de alertas temprano y confiable; tener previsibilidad, planificación y orden para transitar los próximos meses; y disponer de criterios objetivos y precisos que conozca toda la comunidad para implementar las medidas necesarias ante la evolución y los cambios de las situaciones sanitarias”.

El rechazo de Provincia

La ministra de gobierno, María Teresa García, señaló que “la primera impresión es que el Intendente ha tomado la postura de romper con la Provincia y la Nación el trabajo que se estaba llevando adelante”. Y sostuvo que la decisión de Lunghi “es una incoherencia”.

“Han decidido tomar sus propias determinaciones en materia de cuidados y política sanitaria, sin tener en cuenta que Tandil el viernes se registraron 36 casos, el sábado otros 21, hay pendientes casi 100 estudios, y actualmente hay 139 contagiados (por el sábado)”, detalló en declaraciones a un matutino local.

García aseguró que “parece que declararon la República Independentista de Tandil y que no es el momento para discutir esto”. Cabe señalar que Lunghi viene reclamando mayor autonomía municipal para el manejo de la pandemia y ya había mantenido cruces en ese sentido con las autoridades bonaerenses.

“Es la segunda vez que tengo un contrapunto con el intendente Lunghi por este tema. Es la segunda vez que lo hace, pero no es el momento. El virus no funciona en un lugar y en otro no. El virus funciona generalizadamente”, recordó García.

“Apelo a que el intendente en las últimas horas de este domingo y las primeras del lunes, que entienda que esta es no es una decisión que se pueda tomar individualmente. Ningún municipio es una manchita aislada, forman parte de una región. De todo corazón espero que baje la curva y los casos en Tandil, pero si así no fuera, la Provincia estará ayudando no sin antes decir de que la responsabilidad haya sido de quién tomó la decisión”, finalizó. (DIB) MCH