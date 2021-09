Compartir esta Noticia







Por Maite Aguirre

Gente, por favor CASTREN los animales, en zoonosis, en un veterinario privado, pero por favor sean responsables, no tiren más perras a punto de parir, no tiren más cachorros, no sean malos adoptantes, sean dueños responsables, ocúpense de sus animales, es increíble la cantidad de animales tirados, con hambre que hay! Y aunque muchos adoptan, y ayudan a transitar, a difundir, a donar comida y medicamentos no alcanza sino se frena la otra parte! El hogar de tránsito tiene cada vez más perros, las chicas que rescatan también, es un caos!!!

La única manera de frenar esto, es cambiar la tenencia de los animales, tiene q ser si o si responsable!

Por favor, no son objetos, son animales! La calle no es un hogar, la perrera tiene q ser un lugar de paso!

Me disculpo por hacer catarsis en redes sociales, pero es mucho el esfuerzo de un montón de gente, y aun así no alcanza! CASTRAR DE VERDAD ES UN ACTO DE AMOR, Y RESPONSABILIDAD