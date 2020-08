Compartir esta Noticia







Karina Bavio, una vecina del Barrio Perón, brindó una entrevista en el programa radial Punto y Aparte donde se quejó por la cantidad de perros callejeros que en la zona. En el inicio de esta semana al regresar de su trabajo encontró varios daños en el portón de ingreso a su casa y en sus plantas.

«Quisiera desahogarme, sé que no van a hacer nada. Trabajo de noche cuidando a una persona, llego 7 de la mañana, como todos los días, de lunes a lunes. Me encuentro con todo roto, plantas rotas por los perros. Entiendo la naturaleza del animal. Cuando no te rompen algo, la basura. Yo no tengo animales porque no tengo el tiempo para proteger a un animal como se merece» comenzó diciendo Bavio quien agregó que muchas personas tienen perros que al hacerse grandes los abandonan en la vía pública.

«En el barrio hay 17 perros grandecitos. Andan afuera, te corren 3 o 4 cuadras como para comerte. No es justo, he llamado a la perrera pero no he tenido respuestas. ¿Por qué tengo que venir a mi casa y encontrar mis plantas rotas?. Las personas que no cuidan a sus perros son unos irresponsables, eso los muestra como personas» enfatizó.

