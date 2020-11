POR SER VOLUNTARIO EN LOS ENSAYOS, UN RIVADAVIENSE TENDRÁ PRIORIDAD PARA ACCEDER A LA VACUNA DE PFIZER

Compartir esta Noticia







Se trata del periodista Gonzalo Sallaber que hace tiempo vive en Capital Federal. Fue voluntario para las pruebas de la vacuna de Pfizer y BioNTech que se realizaron en el país.

Mediante su cuenta de Twitter Sallaber informó el jueves por la noche: “Hoy me llamaron de Pfizer para avisarme que, por ser voluntario de la vacuna, y haya recibido la dosis o el placebo, voy a tener prioridad para colocármela ni bien llegue a la Argentina. Parece que valió la pena!”.

Luego de su anuncio fue entrevistado en el programa radial Punto y Aparte donde brindó detalles sobre el proceso donde fue voluntario.

“Me coloqué dos dosis, no sabemos si de la vacuna o placebo. La primer dosis fue a fines de agosto y 28 días después la segunda. En esta última tuve algunos síntomas como fiebre, desgano, dolor de garganta, no muy fuertes” contó Sallaber y agregó “ayer me llamó la coordinadora para avisarme que el laboratorio había tomado la decisión política de que toda la gente que había participado en las pruebas iba a tener la prioridad de colocarse la vacuna cuando llegue a la Argentina”.

La denominada vacuna de Pfizer es el resultado del trabajo del mencionado laboratorio norteamericano que tuvo la colaboración de BioNTech de Alemania.

“Sentí la necesidad de participar, de aportar mi granito de arena. Que la vacuna funcione es muy importante, estoy satisfecho de haber participado” indicó quien antes de los ensayos tuvo que firmar un consentimiento aceptando las políticas del laboratorio.

“En un portal vi que estaba vigente la inscripción. Lo charlé con mi mujer y me anoté. Tomé todas las precauciones necesarias, sabía que había algún riesgo pero también de que son laboratorios muy serios” detalló.

ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA