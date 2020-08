Compartir esta Noticia







En las últimas horas el comentario en redes sociales de una madre preocupada por el prejuiciosa mirada social respecto a la elección de su pequeño hijo de llevar el pelo largo se viralizó e hizo pensar en cómo podemos avanzar en temas coyunturales de nuestra vida en comunidad si aún no aceptamos que un pequeño use el pelo como desea.

En su texto, la mujer detalla una serie de situaciones que mortifican a su hijo y que dejan en claro, que sin importar franjas etarias, aún tenemos muchas falencias en cómo nos relacionamos en sociedad. Además expone la falta de diálogo en los hogares, en el seno de una familia es donde empiezan a formarse las personas.

ESTO ESCRIBIÓ LA MUJER…

“Por tu pelo hoy no quisiste hacer una video llamada (porque algunos de tus compañeritos te dicen nena) y eso no te gusta. Por tu pelo una vez un pibe me planteó en la caja del súper si era verdad que sos un nene. Por tu pelo más de una vez te dijeron nena. Por tu pelo me doy cuenta que esta sociedad no está preparada para nada, hipócritas y mediocres!! Tenes el pelo largo porque es tu decisión y sos vos el que no se lo quiere cortar y nosotros como padres respetamos eso..el pelo largo te hace nena? Desde que tengo uso de razón siempre vi hombres con pelo largo..tan triste es que la gente de todas las edades te diga algo por tu pelo.. año 2020 y parece que seguimos en la edad de piedra y lo más lamentable es que quienes tendría que dar el ejemplo son los que no saben para que lado disparar porque no les importa nada.. vivimos en una sociedad que por más que quieran no se puede cambiar. Hoy te enojas y tu respuesta es soy un nene.. tengo un hijo con el pelo largo que no es más que eso y respeto.