PRODUCTOR LOCAL APORTÓ UNA MIRADA DIFERENTE SOBRE EL CAMBIO EN EL HORARIO COMERCIAL

Luego de que ayer el Intendente Municipal Javier Reynoso anunciara que el cierre de los comercios será a las 18 horas, el productor local Carlos Barrios Barón publicó su postura en redes sociales.

POR CARLOS BARRIOS BARÓN

En estos momentos más que nunca tenemos que apoyar a quienes toman decisiones , evitando la crítica fácil , pues es difícil ponerse en sus zapatos, de la misma manera que en nuestro ámbito de empresa, también debemos tomar decisiones de carácter extraordinario, pues los momentos que vivimos nos lo encomiendan.

Apoyamos a nuestro presidente, a nuestro gobernador y a nuestro intendente Javier Reynoso!!! Todos están haciendo lo imposible por cuidarnos!!! Graciasssssssssssss

Con este espíritu nos animamos a dar una opinión más para que sea evaluada.

Es excelente el control, de quienes se dedican a pasear por los pueblos como si estuvieran en día feriado, pero creo que el cierre de comercios a las 18 horas, complicara innecesariamente la vida de quienes tienen que continuar trabajando en ámbitos rurales, contratistas, transportistas y empresas agropecuarias con su gente y que al regresar a sus pueblos no podrán hacer ni una compra, muchas veces quien queda en casa es la esposa que debe cuidar a sus hijos pequeños y espera la llegada del marido del campo para que le resuelva un par de compras. O esta persona rural vive sola o cuando llega debe atender a su madre, como tantos casos conozco. Además sería muy difícil con este decreto municipal, cumplir con el decreto presidencial que los supermercados tienen que tener abiertas sus puertas un mínimo de 13 horas diarias, para evitar que se junte mucha gente en ellos, para distribuir mejor y que todos puedan elegir el horario que les queda mejor, para cumplir debieran en América abrir sus puertas a las 5 de la mañana , y entonces estar 13 horas para cerrar a las 18 horas. Reitero aplaudo el control, pero esto parece pensado solo para gente urbana, parece que olvidamos que RIVADAVIA tiene muchas personas que salen a trabajar al campo (por suerte, no solo para ellos, sino para el distrito para las fabricas productoras de alimentos que sin nuestras materias primas no podrían cumplir su función y la alimentación de la población colapsaría)