PUENTE DE CUERO DE ZORRO: QUEDÓ HABILITADO EL PASO ALTERNATIVO PARA VEHÍCULOS LIVIANOS DE TRENQUE LAUQUEN Y RIVADAVIA

Este viernes 7/1 por la tarde quedó habilitado el paso alternativo sobre la Ruta Nacional n°33 a la altura del Puente Cuero de Zorro, para el tránsito de autos, camionetas y combis de hasta 16 asientos de Trenque Lauquen y Rivadavia, tras haberse concluido los trabajos que permitirán dar una solución provisoria a los vecinos de la región luego del desmoronamiento de la cinta asfáltica que se registró a mediados de diciembre del año pasado.

En el momento de la habilitación del bypass, en la Ruta 33, se encontraban presentes el Gerente Ejecutivo de Regiones y Distritos Provinciales, y el jefe de Conservación del Primer Distrito de Vialidad Nacional, Patricio García y Hugo Bonino; los intendentes Javier Reynoso, de Rivadavia, y Miguel Fernández, de Trenque Lauquen; la secretaria de Obras Públicas de Rivadavia, Valeria Cifre; y los secretarios de Gobierno y de Gestión y Planificación de Trenque Lauquen, Gustavo Marchabalo y Martín Borrazás.

De esta forma, a partir del trabajo conjunto entre Vialidad Nacional y los municipios de Trenque Lauquen y Rivadavia, el paso alternativo quedó habilitado para la circulación de autos, pick ups, combis o similares con una capacidad máxima de 16 personas, de los vecinos de Trenque Lauquen y América, que realizan el trayecto principalmente entre General Villegas – América – Trenque Lauquen, y quienes a partir de ahora podrán volver a circular por la traza principal sin tener que hacer desvíos por los caminos rurales.

Los vehículos podrán circular diariamente en horario diurno (de 6 a 20 horas), ya que por el momento el bypass permanecerá cerrado durante la noche.

Por ahora, los camiones, ómnibus de larga distancia y el tránsito pesado deberán seguir por los caminos alternativos de tierra, que siguen siendo mantenidos de forma permanente con maquinarias y personal de Vialidad Provincial y de los Municipios de Rivadavia y Trenque Lauquen.

Cabe señalar que tras el desmoronamiento que se produjo en el puente de Cuero de Zorro a mediados del mes de diciembre, autoridades de Vialidad Nacional, técnicos de Provincia y los Municipios de Rivadavia y Trenque Lauquen acordaron trabajar en forma conjunta aportando maquinaria y personal para acelerar la ejecución de esta obra, que permitirá brindar una solución provisoria a los vecinos de la región, mientras se continúa trabajando en una obra integral, para darle una solución definitiva.

Al respecto, el Intendente Municipal Javier Reynoso expresó: “Estamos contentos y conformes con el trabajo en equipo que se dio en estos días para dar esta alternativa, y sobre todo dar conectividad a la región. Como bien decía Patricio (García), para el tránsito local que tiene que ver con muchas cuestiones, no solamente de salud, sino también cuestiones afectivas, de servicios, entre otras tantas cosas que nos comunican como región, y eso es lo que hoy se intenta resolver hasta encontrar la solución definitiva. Los trabajos se hicieron “en tiempo récord”.

Además, afirmó que “hay un riesgo que era inminente que esto viene a solucionar y que no me parece menor y que tiene que ver con el gran tránsito de personas que no están acostumbradas a circular por caminos rurales, haciéndolo con el riesgo que eso implica y que hoy se va a solucionar con unos 300 metros, para que por esos caminos circulen el tránsito rural y pesado como era habitualmente”.

