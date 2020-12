QUÉ FUE LO QUE MÁS BUSCARON LOS ARGENTINOS EN GOOGLE DURANTE 2020

Compartir esta Noticia







TECNO

INFOBAE | El coronavirus marcó este año y las consultas en gran medida se relacionaron con la pandemia, así como a los cambios que llegaron en el marco de esta “nueva normalidad”. Un recorrido por las preguntas que más se hicieron, los personajes que marcaron tendencia, los acontecimientos más destacados y los nuevos intereses que surgieron a nivel local.

Como cada año, Google dio a conocer cuáles fueron las búsquedas más populares que se realizaron en la web. Este 2020, como era de esperar, el término “coronavirus” lideró el ranking de los intereses de los argentinos. En este sentido, los usuarios se volcaron al buscador para conocer más sobre este virus, su impacto y hasta para investigar los significados de “pandemia” y “cuarentena”.

La situación epidemiológica trajo consigo grandes cambios que afectaron no sólo el cuidado de la salud sino también la forma de estudiar, trabajar y realizar finanzas. Las medidas de aislamiento obligaron a una digitalización acelerada y esto también se vio en las búsquedas. De ahí que términos como “Zoom” o “Google classroom” lideraran las búsquedas.

Los argentinos también se preguntaron cómo crear un CBU, hacer el permiso para circular, entrar a Mi Anses o cómo cobrar el IFE. Hubo acontecimientos como las elecciones en Estados Unidos o el Hot Sale que despertaron especial interés entre los cibernautas. Los deportes como Roland Garros, Champions League y la Copa Libertadores 2020 también dijeron presente en el listado difundido por el gigante informático.

A continuación, el ranking de los temás más buscados en Google, las preguntas que más se hicieron, así como también los personajes o series que más interés despertaron entre los argentinos durante este 2020.

Búsquedas 2020

1) Coronavirus

2) Google Classroom

3) Trámites a distancia

4) Elecciones Estados Unidos

5) Permiso para circular

6) Zoom

7) Hot Sale

8) Ingreso Familiar de Emergencia

9) Diego Maradona

10) Mi ANSES

Qué

1) Qué es el coronavirus

2) Qué es el estado de sitio

3) Qué pasó el día que nací

4) Qué es el AMBA

5) Qué es el dengue

6) Qué significa tusa

7) Qué es una pandemia

8) Qué es Vicentin

9) Qué es el toque de queda

10) Qué significa cuarentena

Cómo

1) Cómo saber si cobro los 10.000 de ANSES

2) Cómo hacer barbijos

3) Cómo hacer alcohol en gel

4) Cómo se contagia el coronavirus

5) Cómo sacar el permiso para circular

6) Cómo hacer medialunas

7) Cómo usar Zoom

8) Cómo crear un CBU

9) Cómo van las elecciones en USA

10) Cómo saber si me corresponde la tarjeta Alimentar

Dónde

1) Dónde cobro el IFE

2) Dónde queda Villa Azul

3) Dónde retiro la tarjeta Alimentar

4) Dónde queda Beirut

5) Dónde se originó el coronavirus

6) Dónde está el gato

7) Dónde juega Nicolás González

8) Dónde nació Manuel Belgrano

9) Dónde se cantó por primera vez el himno nacional

10) Dónde cobro CUNA

Personas

1) Diego Maradona

2) Kobe Bryant

3) Naya Rivera

4) Luis Alberto Spinetta

5) Elsa Serrano

6) Will Smith

7) Alberto Fernández

8) Gustavo Guillén

9) Diego Schwartzman

10) Donald Trump

Series y programas de TV

1) Cobra Kai

2) Gambito de dama

3) Floricienta

4) Poco ortodoxa

5) MasterChef

6) Élite

7) Anne with an E

8) Bake off

9) Cantando 2020

10) Divina comida

Recetas

1) Receta de medialunas

2) Receta de pan casero

3) Receta de flan casero

4) Receta de panqueques

5) Receta de ñoquis de papa

6) Receta de scones

7) Receta de pan de leche

8) Receta de pepas

9) Recetas de lentejas

10) Receta de tortas fritas

Acontecimientos

1) Elecciones Estados Unidos

2) Hot Sale

3) Roland Garros

4) Champions League

5) NBA Playoffs

6) Eliminatorias Qatar 2022

7) Copa Libertadores 2020

8) Explosión Beirut

9) CyberMonday 2020

10) Black Friday 2020

En casa

1) Arcor en casa

2) Quedate en casa

3) Juegos en casa

4) Diploma especial quedate en casa

5) Ejercicios en casa

6) Tu escuela en casa

7) Yoga en casa

8) Cultura en casa

9) Siempre en casa

10) Huerta en casa