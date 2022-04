QUÉ HAY QUE SABER DE LA GRIPE

Compartir esta Noticia

POR MAIA MEDICI – Especialista en Pediatría – MP 332522

Todos los años, durante los meses de invierno, la gripe suele afectarnos de manera epidémica. Esta enfermedad infecciosa es producida por los virus de la influenza o Gripe que son tres tipos: A, B y C que varían periódicamente, está variación es la que permite continuar infectando individuos que ya estaban inmunizado y por eso es NECESARIO modificar la vacuna cada año.

La enfermedad es fundamentarme respiratoria y conlleva un mayor riesgo de complicaciones graves y muerte en personas, que por su edad o condición clínica son más vulnerables.

La gripe se caracteriza por la aparición súbita de fiebre alta, dolores musculares, cefalea y malestar general importante, tos seca dolor de garganta y secreción nasal.

Complicaciones: neumonía viral, sobreinfección bacteriana, insuficiencia respiratoria y descompensación de la enfermedad de base.

Por todo esto es MUY IMPORTANTE la vacunación en los grupos de riesgo para así reducir complicaciones, hospitalizaciones, muerte y secuelas por el virus influenza.

Este año a diferencia de los anteriores se debió adelantar la campaña de vacunación antigripal por la precipitación de los casos de influenza, habitualmente el incremento de contagios se plasma hacia fines de otoño y durante el invierno, pero en esta ocasión los casos comenzaron a propagarse antes especialmente en niños.

Los especialistas de Salud aclararon que la vacuna antigripal es compatible con la VACUNA COVID-19, por lo que pueden ser aplicadas sin intervalos entre sí.

MITOS Y FALSAS CONTRAINDICACIONES

● LA GRIPE es una enfermedad benigna para la que no hace falta vacunar

FALSO: la gripe causa más de medio millón de muertes por año en el mundo, por lo que hay que vacunarse cada año.

● La Vacuna Antigripal puede generar Gripe, FALSO: la vacuna es inactivada es decir no contiene virus vivos por lo que es IMPOSIBLE que cause enfermedad pero NO protege contra resfríos, catarro o síndromes seudogripales provocados por otros virus

● Se puede vacunar si se está cursando un resfriado? SI, salvo que esté cursando un síndromes Febril o enfermedad grave.

La vacunación Salva Vida, ante cualquier duda consultar a su médico/a de cabecera

Fuente: CDC, OPS, Ministerio de Saludo de la Nación