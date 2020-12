“QUE HOY NO SE PUEDA DAR UN BONO EN RIVADAVIA ES UN COLETAZO DEL DESMANEJO QUE HICIERON EN LA ELECCIONES PARA SOSTENERSE EN EL PODER”

Compartir esta Noticia







Así se expresó en el programa radial Punto y Aparte el concejal del Frente Todos Somos Rivadavia Sebastián Hernández respecto a la no entrega de un bono navideño desde el Ejecutivo a los trabajadores municipales.

Hernández manifestó “en Rivadavia están pasando cosas muy raras, el comportamiento del oficialismo sorprende bastante. En primer lugar nosotros enviamos nota al intendente respecto al bono, fue lo primero que hicimos y luego salió en los medios. El oficialismo ingresa proyectos los días feriados al concejo donde supuestamente no hay labor administrativa, rompen cualquier tipo de lógica. Al intendente lo veo confundido o queriendo distorsionar para confundir”.

El concejal remarcó que este años los trabajadores municipales perderán un 10% de ingresos respecto a la inflación proyectada, lo que se suma a otro 10% que postergaron durante 2019.

“El bono se dio en todos lados, Trenque Lauquen, Villegas, Pellegrini, Casares. Ni siquiera pedimos un monto, fuimos prudentes, dejamos que el intendente lo determine. En todos lados van desde 5 a 14 mil pesos, es plata que hubiese generado un movimiento importante en estas fiestas. No sé si fue un capricho, pero están pasando cosas raras en Rivadavia respecto al manejo de los fondos, veníamos con un resultado positivo del presupuesto 2018 con $44 millones. En 2019, año electoral, con la utilización de los recursos de todos los rivadavienses, terminamos cerrando en menos $18 millones. El análisis que hacemos es que hoy no se pueda dar un bono en Rivadavia es un coletazo del desmanejo que hicieron en las elecciones para sostenerse en el poder, por esa cuestión los municipales no pueden recibir algo para no perder contra la inflación. Era necesario recomponer esa pérdida de salario y que tengan un ingreso más para gastar en las fiestas y disfrutar en familia” indicó.

También remarcó que si bien están de acuerdo con el aumento del básico en el sueldo municipal, hizo fuerte hincapié en que la brecha entre los sueldos de funcionarios y trabajadores es cada vez mayor.

EL DATO: Durante la entrevista Hernández también se manifestó sobre el parate en la obra pública durante la pandemia, algo que en otros distrito no se detuvo. “Parece que a algunos gobiernos les vino bien la pandemia para ajustar y ver qué pasa el año que viene, que hay elecciones”.