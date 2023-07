“QUE LA PROVINCIA ENVÍE LOS FONDOS COMO CORRESPONDE”

Compartir esta Noticia

El concejal de Rivadavia Primero Fabio Aurnague salió a responder a lo expuesto por concejales del Frente de Todos respecto a la proliferación de pozos ciegos en nuevos barrios de América.

“Somos funcionarios y tenemos que decir la verdad, la campaña se hace de cara a la verdad. Toribio nunca recorrió el lugar de las 20 viviendas, los pozos están de la línea municipal hacia adentro. Hay una ordenanza que prohíbe hacerlos en las veredas. Respecto a las cloacas se está desarrollando todo un proyecto para toda la zona del barrio nuevo detrás de Barrio Norte, no se puede empezar a enganchar si no tenes un proyecto de nuevos piletones, ya que se satura” informó el edil.

Aurnague también comentó que la Provincia no hace llegar los fondos de infraestructura municipal como corresponde, “nos deben $40 millones del año pasado”.

Además dijo respecto a las 43 viviendas que proyecta hacer Provincia en América, “faltan $100 millones del presupuesto licitado, al municipio no corresponde ponerlos. La Provincia no amplía los fondos para esas 43 viviendas y además no envía fondos, que la Provincia envíe los fondos como corresponden”.

EL DATO: Aurnague dijo que las 20 viviendas no se pueden entregar aún porque el Registro de la Propiedad provincial hace meses que está con paros y no se entregan los informes de dominio.

NOTA COMPLETA