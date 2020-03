Compartir esta Noticia







Este lunes fue entrevistado en el programa radial Punto y Aparte el Presidente del Consejo Administrativo de la Cooperativa Eléctrica Daniel García. Brindó detalles sobre el cobro de facturas durante este periodo de cuarentena por coronavirus.

«Que los usuarios se queden tranquilos que no se les cobrará ningún interés. En este caso el usuario no tiene la culpa de no poder pagar» remarcó y amplió diciendo que una vez culminada la cuarentena los vecinos deberán regularizar la situación.

García dijo que debido a la situación de aislamiento no se repartirán facturas impresas. Sólo les llegarán vía mail a los socios que estén registrados para recibirlas de esa forma.

Además, explicó que debido a que mantienen las oficinas cerradas, las únicas formas de pago son por transferencia bancaria y homebanking.

EL DATO: Aquellas personas que no reciban la factura vía mail pueden acceder a ella ingresando su número de cuenta en http://www.coopriv.com.ar/americaweb.htm