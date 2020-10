¿QUÉ PASARÁ CON EL FERIADO DEL 12 DE OCTUBRE?

Compartir esta Noticia







El Ministerio del Interior informó que el Día del Respeto a la Diversidad Cultural es un “feriado trasladable”.

Los feriados largos buscan incentivar a los argentinos a viajar.

Sin la posibilidad de hacer una escapada turística y con las actividades de ocio y entretenimiento limitadas por la pandemia de Covid-19, llega un nuevo feriado, el del 12 de octubre. Pero en este contexto, ¿se traslada a otra fecha? Y, los comercios, ¿estarán abiertos?

El lunes 12 de octubre se celebrará el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, designado durante décadas como el “Día de la Raza” contemplando el desembarco de Cristóbal Colón en América. Si bien se trata de un feriado trasladable, como este año cae lunes, no sufrirá modificaciones y formará parte de un fin de semana largo.

Pasada esta fecha, para el próximo feriado habrá que esperar hasta el lunes 23 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha original es el viernes 20 pero será trasladada. Respecto de diciembre, tendrán lugar los feriados por el Día de la Virgen el lunes 7 (puente) y el martes 8.

Ahora bien, el Gobierno bonaerense avanza en una prueba piloto con protocolos para las distintas actividades que se desarrollarán en los destinos turísticos, y es por eso que varios municipios quieren aplicarla cuanto antes. Muchos no llegarán a hacerlo este fin de semana, además porque hay localidades turísticas que sufren picos importantes de casos de

Ahora bien ¿qué pasará con el comercio? Más allá de los feriados nacionales por fiestas patrias, hay fechas que solo algunos trabajadores tendrán libres, ya sea por motivos religiosos o por decisión de su empleador. Sucede que no es lo mismo un feriado nacional que un día no laborable, aunque ambos se rigen por la Ley 27.399.

La jornada considerada como “no laborable” sí afecta a la administración pública. “No laborable” significa que las empresas y empleadores tienen la potestad de determinar si les dan o no el día libre a sus empleados, por lo cual no corre para todos los trabajadores por igual.

No obstante, es importante definir que en los casos en los que los empleadores decidan que se trabaja en esas fechas, esa jornada se abona de manera normal, sin obligación de que el trabajador perciba un adicional como ocurre con los días feriados, que se pagan el doble. Cuando un día feriado tradicional no se trabaja, se abona a los empleados como jornada simple, aunque no hayan concurrido a la oficina o realizado tareas. (DIB) FD