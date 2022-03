¿QUÉ TIENE QUE TENER LA LONCHERA DE NUESTRO HIJOS?

Compartir esta Noticia

Por Lic. en Nutrición Patricia Vitale – Matrícula 7400 – IG @nutrisalud.america

La función de la lonchera en primer lugar es poder darle al niño energía y nutrientes indispensables para su organismo.

Hay que tener claro que de ninguna manera la lonchera sirve para reemplazar ninguna de las comidas principales como el desayuno o el almuerzo. La lonchera es una pequeña merienda lo ideal sería que no pasara de las 300 calorías (250 -300 calorías). La lonchera es sumamente importante ya que los niños como están en actividad constante necesitan energía varias veces al día (en pequeñas porciones; la capacidad gástrica del niño es mucho menor que la de los adultos).

El secreto está en poder ofrecerles alimentos nutritivos pero que al mismo tiempo les gusten. Hay que tener en cuenta que lo que mandamos en la lonchera, es lo que van aprender a comer para toda la vida (hábitos de alimentación). Es importante crearle hábitos saludables de alimentación.

Por eso es indispensable NO IMPROVISAR.

La idea es que cada día, el niño al abrir su lonchera, se encuentre con alimentos variados y balanceados presentados en forma agradable de manera que disfrute comerlos.

¿Qué debe contener una lonchera?

Alimentos que proporcionen energía (como panes integrales, cereales integrales, galletas sin relleno, frutas secas, pasas, etc.)

Alimentos de origen animal bajos en grasa.

Alimentos lácteos; preferible descremados (leche, queso, yogurt, etc.).

Alimentos con grasa vegetal ( palta, aceitunas)

Alimentos con alto contenido de fibra, vitaminas y minerales (frutas, verduras y cereales integrales)

A los niños debemos ofrecerles variedad, colorido y presentaciones atractivas, también se pueden involucrar a los niños pidiéndoles su opinión y dejándolos escoger entre algunos alimentos nutritivos, saludables y que sean prácticos a la hora de llevarlos al colegio.

Cuando un alimento no es práctico, el niño se frustra (por ejemplo una mandarina con la piel muy pegada a la pulpa) al niño le toma todo el tiempo del recreo pelarla en vez de ir a jugar con sus amiguitos, lo cual genera futuro rechazo a las loncheras.

Las loncheras escolares son importantes y necesarias para los niños en las etapas pre-escolar y escolar, porque permiten cubrir las necesidades nutricionales, asegurando así un rendimiento óptimo en el centro educativo.

Objetivos:

• Aportar energía, ya que diariamente los niños sufren desgaste por las actividades desarrolladas durante las horas de clase, recreo y práctica de deporte.

• Mantener al niño alerta para que preste mayor atención en clase y no se duerma.

¿Qué no debe contener una lonchera escolar?

• Bebidas artificiales o sintéticas: como gaseosas y jugos artificiales, porque contienen colorantes y azúcares que causan alergias y favorecen la obesidad en los niños.

• Embutidos: como salchichas, mortadelas, ya que contienen mucha grasa y colorantes artificiales.

• Alimentos con salsa: como mayonesa o alimentos muy condimentados, debido a que ayudan a la descomposición del alimento.

• Alimentos chatarra: caramelos, chupetines, chicles, gomitas, palitos de maíz, papas fritas, etc. Estos no aportan ningún valor nutricional, sólo aportan cantidades elevadas de azúcares y grasa de tipo saturada, promovedor de enfermedades

Consejos

• Planear lo que le va a mandar a su hijo en la lonchera.

• Sea original, cambie la lonchera, no los aburra con lo mismo. Corte la fruta en diferentes formas etc..

• Los padres tienen que dar un buen ejemplo sobre la alimentación a sus hijos. Los mismos niños pueden ayudar a buscar recetas o dar ideas de comidas divertidas. A ellos les encanta comer lo que preparan (que ellos corten el pan, o le unten el relleno, que coloquen la fruta en un tuppercito, etc.).