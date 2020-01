Compartir esta Noticia







En el inicio de esta semana el Comisario Inspector Sergio Rodríguez se refirió a la suspensión, por segunda vez, del show de Sabroso en González Moreno el pasado viernes.

«No se puede suspender algo que nunca estuvo habilitado. Cuando llega Bomberos de Pehuajó advirtieron que las salidas de emergencia no se ajustaban a lo que tenían que ser, además los organizadores no tenían un contrato con una empresa de seguridad privada habilitada. Nunca tramitaron en policía el adicional necesario, tal como lo tramitan los clubes 15 días antes de un partido de fútbol. Al no tener el certificado de final de obra siniestral y por ende la habilitación municipal el evento no se pudo realizar. Hubo incumplimiento de normativas legales provinciales y municipales, nunca pudo obtener la habilitación para organizar el evento, no es que lo suspendió la policía o el municipio» comenzó diciendo Rodríguez.

EL DATO: El show iba a realizarse en el Estadio Enrique Cravero en la noche del pasado viernes. La banda Sabroso llegó a la localidad pero finalmente no pudo tocar.

«No reunieron lo requerido para tramitar la habilitación, no reunieron los elementos para tener el fin de obra siniestral y la habilitación municipal. Nos interiorizamos de primera mano y evitamos la movilización de 3000 personas para ver un show que nunca se iba a realizar, quienes organizaron el evento no estuvieron a la altura de las circunstancias» finalizó el Comisario.