La docente Silvia Esandi y una reflexión para pensar en todos.

«En estos días en que veo tantas publicaciones felicitando a los que egresan, a los mejores promedios, a los abanderados, a los que lograron muchísimas cosas en la escuela, pienso…quiero felicitar a los que no lograron lo que todos esperaban, a los que sufrieron el bullying todo el año, a los que nadie eligió para hacer grupo, a los que les costó muchísimo dar un exámen oral, a los que estuvieron solos en los recreos, a los que no se animaron a levantar la mano por miedo a que se rían, en fin, quiero enviar un abrazo a todos los niños que no llegaron a colmar las expectativas, los que no llenaron su boletín con dieces…quiero decirles que estoy segura que se esforzaron, y que el próximo año tendrán muchísimas oportunidades para mejorar porque su proceso es único…»