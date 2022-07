“QUIERO HACERME LA QUIMIOTERAPIA EN AMÉRICA, TENGO UNA SALA DE ONCOLOGÍA A 10 CUADRAS DE CASA”

Compartir esta Noticia

Natalia Despres brindó su testimonio en el programa radial Punto y Aparte. La vecina está en el tratamiento final para curarse de un cáncer de cuello de útero y pide poder hacerse las sesiones de quimioterapia en América.

La mujer trata de gestionar un turno par quimioterapia hace un mes en el Hospital de América pero aún no logra conseguirlo, busca transitar esta última etapa del tratamiento cerca de sus familiares.

“Hace muchos meses transito esta enfermedad, solamente uno sabe cómo se siente cuando está enfermo. He tenido mucha suerte en tener tratamientos rápidos y médicos excelentes, además de Dios. Ahora necesito un turno en América y hace un mes que estoy solicitando un turno. Te agarra una angustia, tener que estar exponiendo lo que te pasa” comenzó diciendo Despres quien fue diagnosticada con cáncer de cuello de útero en octubre de 2021 y que anoche realizó un posteo en redes sociales para contar lo que le pasa.

Luego de varios meses muy duros de quimioterapia en la ciudad de La Plata lejos de su familia y de una intervención quirúrgica para extraerle un tumor, Despres debe hacerse las últimas 28 sesiones de radioterapia y también algunas más de quimioterapia.

“El resultado de la quimioterapia fue muy positivo, gracias a eso se pudo operar y sacar el tumor, corroborar que no había metástasis. Luego del alta de la cirugía tengo la última etapa de tratamiento que es radioterapia que me hago en Trenque Lauquen y una sesión de quimioterapia semanal que quiero hacerme en América para estar cerca de mis afectos” comentó Despres y agregó “el 4 de junio fui al hospital a pedir turno para hacerme quimioterapia, pero no había ni para el 7 ni el 28 de junio. A los 2 o 3 días fui a hablar con el intendente para que vea mi derivación, es un tratamiento estandarizado el que tengo que hacerme. Va a hacer un mes que estoy necesitando que me autoricen hacerme la quimioterapica en América. Mi oncóloga de La Plata se comunicó con el Dr. Martín Migorena y este le pasó el contacto de la oncóloga que trabaja en el hospital, pero aún no se han podido comunicar”.

“Es una desesperación, que uno tenga que exponer todas sus miserias, es horrible tener que hacerlo. Hice todo el camino, fui a pedir turno, luego hablé con el intendente y Migorena. El martes 28 estuvo la oncóloga. Necesito que autorice que la quimioterapia se puede hacer en América, necesito el aval de un médico. Martes o jueves de la semana que viene tengo que hacerme la quimioterapia para que la radioterapia haga el resultado esperado. Si no puedo hacerme en América tendré que irme a La Plata. Tengo una sala de oncología a 10 cuadras de mi casa, ni siquiera tengo que gasta en ponerle nafta al auto, quiero mi derecho de poderme hacerme la quimio acá” detalló Despres.

Sobre el final de la entrevista dejó un mensaje de esperanza y con visión de futuro, remarcó la importancia de la salud por sobre todas las cosas.

EL POSTEO DE DESPRES

Hola! Soy Natalia. Estás leyendo mi muro… te voy a contar algo:

Estoy agotada, al limite de mis energías.

Hace casi un año recibí el diagnóstico que nadie quiere escuchar: CANCER.

Hace casi un año estoy luchando con esta enfermedad, con mis miedos.

Me caigo y me levanto mil veces.

Siempre están ahí los que me aman, los que me apoyan, me alientan. Los incondicionales de siempre diciéndome «gordita, falta menos».

Hasta ahora todo mi tratamiento tuve que hacerlo en La Plata. Meses de quimioterapia, estudios, una mutilante cirugía.

Todo lejos de mi casa, de los míos, de los que me sostienen.

Ahora tengo la posibilidad de continuar los meses siguientes de tratamiento en América, en mi lugar.

Pero parece que hay más pruebas para mí. Se me niega la atención en América. Se me niega la posibilidad de hacer el tratamiento en mi ciudad, donde nací, creci, estudié.

Trabajé toda mi vida y estoy tranquila de haberle devuelto todo.

Hoy siento mucha tristeza porque me cerraron todas las puertas, hasta las que no imaginaba. Hoy quiero que se sepa mi situación. No es un capricho. Es un DERECHO.

Necesito mi tratamiento de quimioterapia como una ciudadana más de América.

GRACIAS POR LEER HASTA EL FINAL.

Los abrazo