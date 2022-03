Compartir esta Noticia

Pilar Patek, la joven rivadaviense que fue alertada en un micro mediante un mensaje en un papel que podía estar en peligro de un acoso sexual, habló esta mañana en Punto y Aparte. Su historia se viralizó luego de un tuit que publicó y que fue levantado por medios nacionales.

Patek fue alertada por otra rivadaviense, llamada Elina Minghetti, de que un hombre no paraba de observarla cuando viajaban en micro desde América hacia Trenque Lauquen.

“Quise poner lo que sentí y el gesto que Elina tuvo conmigo”, dijo Patek respecto al tuit que publicó.

LA HISTORIA

“Viajaba para Pehuajó el domingo. Subimos al micro y Elina iba detrás mío. Vi que un hombre se giró a verme, pero no di importancia. Seguí en la mía, me puse los auriculares y a mirar una peli. A 20 minutos de llegar a Trenque Lauquen Elina me pasa un papelito, me hace seña que lo lea” contó Patek.

El papel decía “Fijate que el de gorra roja te mira todo el tiempo. Yo me bajo en Trenque. Entre nosotras nos cuidamos”.

“Me dio miedo e incomodidad, de pensar que hacía rato me venía mirando. Le escribí a mi familia y a mi novio. Me puse el buzo, me quedé sentada esperando a ver que hacía este hombre” detalló la joven que pudo volver a respirar cuando el sujeto en cuestión bajó en Trenque Lauquen y ella siguió viaje hacia Pehuajó.

Patek comentó que ahora estará más atenta en los viajes, prestando atención a este tipo de situaciones.

ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA