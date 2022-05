REALIZAN COLECTA SOLIDARIA PARA AYUDAR A FAMILIA QUE SUFRIÓ LA DESTRUCCIÓN TOTAL DE SU CASA EN UN INCENDIO

Compartir esta Noticia

Fue el pasado 7 de julio de 2021 cuando la vivienda donde vivía María de los Ángeles “Mariqui” González junto a sus hijos, ubicada en calle Moreno 850 de América, sufrió daños totales al quedar envuelta en un incendio generado en una estufa garrafera.

Luego del siniestro, la familia fue ayudada por el municipio quien instaló una casa prefabricada en lugar de la siniestrada, la cual ya tiene conexión a electricidad y agua, con los sanitarios colocados.

Ahora Ivana Pascual, una vecina de la ciudad, inició una movida solidaria para ayudarlos a terminar la vivienda y así puedan habitarla.

Pascual trabaja en una empresa de viajes y puso a disposición un viaje para dos personas con pensión completa a Merlo con salida el 20 de junio próximo que será sorteado entre todos aquellos que colaboren con la causa.

En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte Pascual comentó “todos supimos de la tragedia, me movilizó la historia de Mariqui, que había logrado construir su casa con el sudor de la frente, es muy laburadora y humilde, esta tragedia se le llevó todo, hasta los recuerdos de su madre”.

“Cuando ocurrió esto mucha gente se solidarizó con ella, tenemos una sociedad muy solidaria y es una de las cosas que me impulsan a entregar este premio entre los que se sumen a colaborar. Mariqui cuando pasó esto tomó lo necesario de lo que la gente le acercaba, muebles y esas cosas en ese momento no necesitaron porque no estaba en su casa, sólo tomó cosas indispensables como ropa. Hoy ya tiene su casita pero le faltan elementos, es una casa prefabricada que el municipio le hizo entrega. Esas casas necesitan una pintura especial para exterior, una torre de agua. Necesitaba bacha y grifería, pero ayer ya unos vecinos la donaron” indicó Pascual.

La entrevistada contó que le preocupa el tema de la calefacción ya que el año pasado fue lo que generó el siniestro.

“Que tengan calefacción segura, eléctrica o a gas, pero que sea segura es fundamental. Está todo muy caro, Mariqui es jefa de familia, pero todo cuesta. Personalmente ya no me aceptaba más cosas, es muy digna. Por eso tuve la idea de la movida solidaria para ver si llegamos a completar cosas. Es por eso que puse ese viaje para sortear. Aquellos que quieran colaborar pueden transferir al CBU (acompaña esta nota), por Cuenta DNI o consultando en las redes sociales Miguel Piana América, Ivana Pascual o Ángeles González” detalló.

EL DATO: El sorteo se realizará la segunda semana de junio en el programa radial Punto y Aparte. “Los que participen por CUENTA DNI, ya quedan registrados, y los que hagan transferencia bancaria por CBU, pediremos los datos al banco” contó Pascual.

PODES COLABORAR DIRECTAMENTE CON ELEMENTOS: Pintura exterior, revestimientos para baño, protección paredes, torre de agua y cañerías para tanque, calefacción, mano de obra.