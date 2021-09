RECHAZARON UN HABEAS CORPUS PARA LA MUJER ACUSADA DEL INTENTO DE HOMICIDIO DEL MÉDICO QUEZADA

Compartir esta Noticia







DESDE LA CÁMARA PENAL

La acción la había promovido el Defensor Particular de la imputada en busca de un cambio de calificación, a un delito menos gravoso, de la causa penal que se continúa instruyendo. En ese recurso que no prosperó, el abogado solicitaba también que le fuera concedida la excarcelación a su clienta. Pero los jueces de la Alzada departamental no dieron lugar a los planteos de la Defensa de Ana María Nanni Duhalde, que sigue detenida y continúa siendo considerada la autora de este «homicidio simple en grado de tentativa».

Una acción de habeas corpus presentada ante la Cámara Penal por el abogado que patrocina a la mujer acusada de haber intentado matar al médico Cristhiam Salomon Quezada, hecho sucedido el martes de la semana anterior, fue rechazado ayer por los jueces que integran la Alzada departamental.

A través de esa presentación Marcelo Aulicino, el defensor Particular de Ana María Nanni Duhalde -tal el nombre de la encausada, que tiene 57 años y había sido detenida un día después a sucedido lo que a escala penal continúa siendo considerado un homicidio simple en grado de tentativa- solicitaba la liberación de su representada, por entender que la calificación otorgada a lo ocurrido no era la adecuada.

En la acción que promoviera ante la Cámara Penal y terminó siendo rechazada, el abogado señalaba también que la detención de su clienta había «restringido» su libertad «en forma ilegal».

Desde su punto de vista, el modo en que se encontraba descrito lo sucedido desde la imputación, y que después avalara la Jueza de Garantías que le dictó la medida cautelar a Nanni Duhalde, no se correspondía con el delito que le siguen atribuyendo en carácter de autora a la mujer, sino que era configurativo del ilícito de «lesiones graves».

De la mano de ese cambio de calificación que pretendía, al mismo tiempo buscaba que la encausada fuera liberada, al solicitar que se hiciera lugar en la Cámara Penal a esa acción que presentó.

Pero el hábeas corpus fue rechazado ayer por los jueces Carlos Pagliere (h) y Damián Cini, según lo informado a EL TIEMPO.

Ambos magistrados concluyeron que la calificación otorgada a lo sucedido -cuando el miércoles de la semana anterior la jueza de Garantías Magdalena Forbes ordenó la detención de la acusada- se adecuaba a las características que tuvo este hecho, que continúa siendo materia de una investigación penal que se lleva adelante desde la UFI 2, la fiscalía que en los tribunales de Azul está a cargo de David Carballo.

«El hecho imputado y la calificación legal de tentativa de homicidio simple han sido fundadas por el a quo -escribió el camarista Pagliére (h) al referirse a la Jueza de Garantías que entiende en esta causa- en la declaración testimonial de la víctima». También, según se mencionó, tenía sustento en las demás pruebas incorporadas a esta pesquisa. Entre ellas, el informe médico legal -confeccionado sobre la base de la lesión que sufrió el cardiólogo apuñalado- y diferentes declaraciones testimoniales.

«La resolución cuestionada ha sido fundada y no resulta arbitraria», se indicó en otro tramo de lo dispuesto desde la Alzada para rechazar el hábeas corpus presentado en favor de Nanni Duhalde. «Ello -se aclaró también en lo resuelto ayer- sin perjuicio de que la evolución de la investigación pueda modificar la valoración del complejo probatorio y la correspondiente calificación delictual».

Lo sucedido

La declaración que brindara mientras estaba internado en el Hospital Pintos el médico de 68 años que resultara víctima de este hecho -de nacionalidad peruana y desde hace bastante tiempo radicado en Azul- convirtió en la acusada de lo ocurrido a la mujer a la que ayer la Cámara Penal le rechazó el hábeas corpus presentado por su abogado para que recuperara la libertad.

El pasado miércoles en horas de la tarde, además de su detención Magdalena Forbes -la titular del Juzgado de Garantías 1- ordenó que fuera allanado el domicilio donde vive, ubicado sobre la calle Malére entre España y Leyría.

Aquel procedimiento, desarrollado de manera conjunta por policías de la DDI Azul y la Seccional Primera, se tradujo en la detención de Nanni Duhalde por este intento de homicidio. También, en el inmueble allanado los efectivos de seguridad incautaron su teléfono celular y prendas que estaban manchadas con sangre, las cuales se presume que la mujer tenía puestas un día antes, cuando el médico fue apuñalado en la casa donde se domicilia, ubicada sobre la calle Lavalle entre Mitre y Prat.

En la causa que se continúa tramitando está incorporada, como otro elemento de prueba, el arma blanca empleada para que Quezada fuera agredido, que había sido entregada a la instrucción por un allegado suyo. Según lo referido en las actuaciones penales, se trata de un cuchillo de unos veinte centímetros de largo con mango de plástico color celeste, el cual en su hoja tenía manchas hemáticas.

Minutos antes de la hora ocho del martes de la semana anterior, de lo investigado hasta el momento surge que Nanni Duhalde se hizo presente en la casa del médico.

Teniendo en cuenta que ambos se conocen, Quezada la hizo entrar en su domicilio, lugar donde la mujer le clavó un cuchillo en el pecho, provocándole con esa agresión una lesión que estuvo localizada en cercanías del corazón de la víctima.

Tras forcejar con su agresora, el médico pudo quitarse el cuchillo que tenía clavado en el tórax y después, utilizando su automóvil, dirigirse hasta el Pintos, el centro asistencial donde permaneció internado hasta que días después fue derivado al Hospital Finochietto de la ciudad de Avellaneda.

«Esto es para Usted», declaró Quezada que Nanni Duhalde textualmente le expresó en la previa a clavarle el arma blanca en el pecho.

En la causa penal se indica que el médico también contó que conoce a la mujer que lo agredió desde hace varios años, teniendo en cuenta la relación laboral -a la que definió como «mala»- que vincula a ambos en el Servicio de Hemodinamia que el cardiólogo tiene a su cargo en el Pintos, del cual es socia la acusada de haber querido matarlo.

Al respecto, una de las hipótesis que se maneja desde la investigación que se está llevando adelante por lo ocurrido es que ese vínculo de trabajo existente entre los dos haya estado relacionado con el motivo por el cual el médico se convirtió en víctima de este intento de homicidio.

EL DATO

Cuando al día siguiente de que resultara detenida Ana María Nanni Duhalde fue indagada por el Fiscal que la acusa de este hecho, asistida por su Defensor Particular optó por no declarar. Ese mismo jueves de la semana anterior, en horas de la noche la mujer fue trasladada desde la sede de la DDI Azul a la Estación de Policía Comunal que está en la ciudad de Mercedes, el lugar donde continúa por el momento alojada.

FUENTE DIARIO EL TIEMPO