INTENTO DE ESTAFA

Mediante un posteo en redes sociales la Directora de Cultura municipal Laura Montero alertó a la comunidad sobre una metodología de estada telefónica que intentaron realizarle a su familia.

ESCRIBIÓ MONTERO

“Estimados vecinos rivadavienses, amigos. Por este medio quiero alertar que estén atentos a las estafas telefónicas. Hoy por la mañana, las 6 AM para ser específicos, recibimos un llamado al teléfono fijo de nuestra casa diciéndonos que tenían secuestrado a nuestro hijo mayor y que pedían la suma de U$S100.000. En medio del nerviosismo para nosotros era la voz de nuestro hijo. Fueron minutos de mucho miedo. No le deseo a nadie pase por esto. Logramos comunicarnos con él por fuera de la llamada, mi esposo sostuvo la conversación con los delincuentes que nos amenazaban e insultaban si no les dábamos el dinero. Gracias a Dios mi hijo estaba en perfectas condiciones durmiendo en la ciudad de América . Hemos realizado la denuncia pertinente en la Ayudantía Fiscal y lo hago público para ALERTAR a los vecinos. Hoy nos tocó a nosotros y sin consecuencias graves, salvo el horroroso momento. Estén atentos. Cuidemos nuestra seguridad personal y comunal. Los abrazo a todos”.