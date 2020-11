«REELECCIÓN INDEFINIDA, LA POLÍTICA COMO MODO DE VIDA»

Compartir esta Noticia







La abogada y representante de la oficina local de PAMI Josefina Pérez escribió en sus redes sociales sobre la noticia que surgió en los últimos días que expone que el presidente Alberto Fernández estaría de acuerdo con permitir la reelección indefinida de los intendentes, vetada por una ley de 2016

POR JOSEFINA PÉREZ – ABOGADA – ENCARGADA DE LA OFICINA LOCAL DE PAMI

Mientras transcurren los días suceden cosas que a veces pasan desapercibidas pero que no por eso, no dejen de ser importantes para nuestras vidas. En este caso quiero hacer referencia a que nuevamente se pone en vigencia la re relección de cargos políticos. No estoy para nada de acuerdo con esta determinación. Básicamente estoy en desacuerdo porque soy una ciudadana que prioriza el bien común por sobre el individual en lo que se refiere a políticas públicas. La permanencia en los cargos políticos por tanto tiempo hace que se generen redes de corrupción, abuso de poder y como consecuencia, desmejoras en la calidad de vida de cada ciudadano. Es muy común escuchar quejas por la falta de transparencia, quejas por la existencia de los barones del conurbano de los caudillos provinciales, etc. Pero se había votado una ley que ponía limite a 2 mandatos, luego de estos, no podía volver a presentarse para ocupar esos cargos. Una medida coherente que apuntaba a que no existan personas que tengan por profesión la de ser político, la de vivir del estado eternamente Con esta medida vamos a seguir presos de un sistema de políticos enquistados en el poder y muchos personas cautivas de sus accionar fraudulentos.

No sería mejor respetar lo que se votó, no sería más sano para nuestra democracia?? Es más, estoy convencida que debería extenderse a todos los poderes del estado que son sometidos a elecciones. Considero que también se debería estudiar y aplicar a muchos más sectores, por ejemplo, los sindicatos que tienen los mismos dirigentes por décadas. También comprendo que la simple opinión de alguien que quiere y defiende la democracia por sobre las personas tiene poca incidencia en estas situaciones, hasta que no se entienda y comprenda que las personas no deben tener al Estado como único sustento económico, esto seguirá sucediendo. No creo que este sea el camino a seguir si queremos crecer como sociedad, no esperemos progresar.

