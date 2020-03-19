REYNOSO ANUNCIÓ LA RESTRICCIÓN DEL ACCESO AL DISTRITO Y EL CIERRE DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES

En conferencia de prensa de este jueves por la mañana el Intendente Javier Reynoso anunció medidas que acentúan las medidas ante la pandemia por Coronavirus. El jefe comunal comentó que en estas horas viajará a La Plata para participar de una reunión con el gobernador de la provincia.
LAS MEDIDAS
– TODOS LOS ESFUERZOS (RECURSOS, OBRAS, PERSONAL) DEL MUNICIPIO IRÁN PARA ENFRENTAR ESTA SITUACIÓN. SALUD Y CONTENCIÓN SOCIAL.
– SE PONDRÁ EL FOCO EN SALUD Y ABASTECIMIENTO.
– SE RESTRINGE EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO.
– DESDE LAS 14 HS. SE DISPONE EL CIERRE DE TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES QUE NO BRINDEN SERVICIO ESENCIAL. A EXCEPCIÓN DE SALUD Y ABASTECIMIENTO. EN SALUD SE ATENDERÁN URGENCIAS.
– MUNICIPALES TRABAJARÁN DE FORMA REMOTA O ESTANDO A DISPOSICIÓN DE UN LLAMADO.
– SE RESTRINGE EL ACCESO A LOS CASCOS URBANOS DEL DISTRITO.
– SÓLO SE PERMITIRÁ INGRESO A LOS RESIDENTES. LA EXCEPCIÓN SERÁ PARA QUIENES ESTÉN RELACIONADOS A LA LEY DE ABASTECIMIENTO CON INDICACIÓN DE CIRCULACIÓN Y PERMANENCIA.
– SE DUPLICARÁN LA CANTIDAD DE RESPIRADORES EN TERAPIA INTERMEDIA Y SE INCLUIRÁN RESPIRADORES PORTÁTILES.
– A LOS COMERCIANTES DE SERVICIOS NO ESENCIALES NI DE ABASTECIMIENTO PIDIÓ RESTRINGIR ACTIVIDAD A LO MÍNIMO INDISPENSABLE.
– «EL ESFUERZO TIENE QUE SER DE TODOS».
EL DATO: EL MUNICIPIO DESARROLLÓ UNA APP PARA ATENDER CONSULTAS Y RECLAMOS
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