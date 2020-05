REYNOSO ANUNCIÓ LA UNIFICACIÓN DE HORARIOS PARA LAS ACTIVIDADES HABILITADAS

Compartir esta Noticia







En un mensaje transmitido en el perfil de Facebook del municipio el intendente municipal Javier Reynoso dijo que desde mañana todas las actividades habilitadas en medio de esta pandemia por COVID-19 podrán desarrollarse de 8 a 18 horas cumpliendo los protocolos pautados para cada una de ellas. Informó que desde este jueves podrá volver a trabajo el servicio doméstico.

«Todo indica que en los próximos días entraremos en el periodo más complejo de viralización de la pandemia, por eso nos encontramos en una situación de mayor riesgo, se deben redoblar los esfuerzos y organizarse a partir de las nuevas directivas nacionales. Desarrollar controles más eficaces para mantener los cascos urbanos con la mínima posibilidad de circulación del virus. La cuarentena continúa, el lugar más seguro es nuestro hogares y sobretodo para los niños» empezó diciendo.

Reynoso comentó que el municipio de Rivadavia está en estado de «alerta verde», que es un estado de alarma de menores proporciones por no tener casos positivos ni sospechosos de coronavirus.

«Tenemos que tener en claro que el aislamiento no ha terminado, hay que reforzar la responsabilidad de cada uno y las tareas de contralor, no hay nada que festejar, no hay ningún éxito, salvo de estar en «alerta verde» una calificación que nos permite de alguna forma tener actividades económicas para que los vecinos trabajen de la mejor manera posible, respetando protocolos. Hemos decidido que todas las actividades habilitadas trabajen de 8 a 18 horas a partir de mañana. De esa manera ajustaremos controles. También a partir de mañana podrá trabajar el servicio doméstico» dijo el intendente y sobre esto último remarcó que las personas de riesgo que desarrollen esta actividad deberán seguir en sus hogares.

MÁS INFO: Empleadas domésticas deberán solicitar un permiso para llevar adelante la actividad, mediante WhatsApp a los números 02392-671401 o 02392-494920.

EL DATO: Reynoso anunció que los análisis de PCR realizados a 4 vecinos que volvieron de zonas de riesgo dieron negativos para COVID-19. También informó que hay 72 vecinos en cuarentena obligatoria por regresar de lugares donde el virus tiene circulación comunitaria. Agregó que hay 25 personas que han solicitado permisos nacionales y provinciales para que ingresar al Distrito y serán puestos en cuarentena. Estos son datos de la totalidad del Distrito, la única localidad sin personas en cuarentena obligatoria es Sansinena.

REYNOSO SE REFIRIÓ A LOS TRÁGICOS HECHOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS EN EL DISTRITO

Primero habló de Álan Álvarez, el joven empleado municipal que murió mientras cortaba leña.

«Quiero rendir homenaje a Álan Álvarez que murió mientras trabajaba haciendo una tarea esencial para asistir a familias vulnerables que necesitan calefaccionarse. Acompañar a su familia en el dolor» dijo Reynoso.

«Se han producido hechos que generaron mucho dolor, del dolor tenemos que pasar a la conciencia, que la salud que hoy se impone por una pandemia, que nuestra vida es un bien supremo que nos debe llevar a la conciencia de que la mejor forma de ayudar a nuestros vecinos es no generarles un daño. La mejor forma de no generarnos daños es tener la actitud de cuidado, llamo a la reflexión a cuidarnos entre todos, no sólo en la pandemia, sino como comunidad, que somos una gran familia. Para evitar el dolor de los vecinos nada mejor que tener una conducta responsable, el pedido de cuidado hacia el otro tiene que ver con cuidarnos en la vida cotidiana. De un accidente, en el trabajo, a los adultos mayores, se puede justificar no haber llegado a tiempo, haber tomado los recaudos y que las cosas pasen, pero no podemos cometer errores, no podemos salir a la comunidad y pensar en hacer daño, no sólo daño físico, no respetando el dolor ajeno, el daño en cada manifestación que tiene la intención de dañar» finalizó.