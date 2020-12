“REYNOSO ESTABA ENOJADO CON LA OPOSICIÓN, DIJO QUE NO LE IBAN A MARCAR LA AGENDA, NO DIO EL BONO POR UNA CUESTIÓN DE CAPRICHO”

Compartir esta Noticia







En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rivadavia Mariana Vélez se refirió al encuentro virtual de la Comisión Tripartita y a la confirmación de que el municipio no entregará un bono de fin de año para los municipales.

Vélez contó pormenores de cómo se enteró de que el intendente Javier Reynoso había comunicado en sus redes sociales, previo a la reunión de la Tripartita, de que el aumento para los municipales sería de un 20% desde enero.

“Me sorprendió y me enojó, le mandé un mensaje al intendente, ¿Qué es esto una picardía?. El domingo a las 10 de la mañana recibo la nota de invitación para el lunes a la Comisión Tripartita. Me pareció una falta de respeto, al sindicato, a la Comisión Tripartita. Me pareció una burla, si al otro día íbamos a tener la reunión, sino para qué nos llamó, si ya lo tenía decidido” expresó la dirigente en referencia a que Reynoso antes de la reunión ya había informado cuál sería el aumento.

Vélez dijo que durante la reunión por Zoom le consultó al intendente si lo que había hecho había sido de “pícaro”. Además indicó que en el mismo encuentro virtual quedó confirmado que no se dará un bono de fin de año.

“No dio el bono para el Día del Municipal, eso venía instalado desde Buil, la gente lo tiene asimilado como un reconocimiento. Pensábamos que lo iba a dar a fin de año. Le venía diciendo a Reynoso por mensajes que la gente está mal, le puse un monto de $8.000, en otros lados dieron hasta $14.000” comentó.

“Lo tomo como una cuestión de capricho, estaba enojado con la oposición y dijo que no le iban a marcar la agenda, significa que perjudica a todos los municipales por una cuestión de capricho, por decir el que mando soy yo, porque tiene 8 concejales que lo único que hacen es levantar la mano. Es más, hay concejales que son municipales y jamás presentaron un proyecto en beneficio de los municipales, es una vergüenza. No pueden negar que han recibido mucha ayuda de la Provincia, de la comunidad” agregó Vélez.

La secretaria general del STMR remarcó que los aumentos siempre tienen un impacto mayor en el sueldo del intendente y funcionarios.

“Un obrero de 30 horas semanales en septiembre ganaba $17.000, en octubre pasó a ganar $19.500. Uno de 48 hs. en septiembre ganaba $27.000 y pasó a $31.000. Un secretario pasó de $98.000 a $113.000 de septiembre a octubre. El intendente cobraba $236.000 en septiembre y $271.000 en octubre” detalló.

EL DATO: Vélez manifestó que el Ejecutivo fundamentó la no entrega de un bono y si el aumento del 20%, exponiendo que es lo que pueden gestionar con los recursos que disponen.

