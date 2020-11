REYNOSO EXPLICÓ POR QUÉ RIVADAVIA PASÓ A FASE 5 E INFORMÓ QUE MÁS DEL 40% DE LOS CONTAGIOS SON POR REUNIONES SOCIALES

Compartir esta Noticia







Esta mañana el Jefe Comunal Javier Reynoso brindó una conferencia de prensa mediante Facebook Live donde detalló los motivos por los cuales Rivadavia pasó a Fase 5 en medio de la pandemia por coronavirus.

Estuvo acompañado por la Inspectora Jefe Distrital, Marta Cucurull y la Presidenta del Consejo Escolar, Inés Criado, quienes explicaron todas las acciones realizadas en las últimas semanas para que las instituciones rivadavienses pudieran volver gradualmente a brindar clases presenciales durante esta semana.

VUELTA A FASE 5

Reynoso explicó por qué el Distrito volvió a fase 5 a pesar del aumento de casos positivos de coronavirus.

El Intendente comentó que desde el Ejecutivo vienen gestionando la pandemia desde una mirada contextual de sindemia basándose en 3 elementos fundamentales que son la capacidad del sistema sanitario, la trazabilidad y el testeo.

“Hay más casos porque podemos encontrarlos, buscamos más y con el hisopado rápido tenemos una rápida confirmación. De todos los casos confirmados tenemos 37% por PCR, 33% por hisopado rápido y 30% por criterio epidemiológico” explicó.

Reynoso también comunicó que por el momento sólo el 20% de los casos positivos no tienen nexo epidemiológico lo que hace que en Rivadavia aún no haya circulación comunitaria. Se requiere que un 60% de los casos no tengan nexo para ser categorizado de esa forma.

“La alta detección, la alta trazabilidad y la llegada a los nexos epidemiológicos, sumado a la disponibilidad de camas y no saturación del sistema sanitario son los componentes para que Rivadavia esté en fase 5” argumentó.

“No hay nada que festejar, creemos que no es momento de cambiar actividades, sólo mantener el cuidado y trabajar más en algunos puntos. Según el trabajo de trazadores más del 40% de los positivos derivan de reuniones sociales. Un 20% no tienen nexo, un 11,6% es por personas convivientes, un 7,5% del personal de salud, más de un 7% es por contagio laboral y 1,7% de personas de fuera del Distrito” manifestó.

Reynoso comentó que el 76,3% de los contagios es de menores de 60 años.

Al respecto dijo “tenemos que trabajar para que no crezca el porcentaje de contagiados de más de 60 años. Hay que estar atentos y trabajar sobre algunos números”.

EL DATO: El Jefe Comunal explicó que los registros en los ingresos continuarán para tener una posibilidad de trazabilidad más completa.