REYNOSO HABILITÓ LA VENTA VÍA DELIVERY A COMERCIOS DENOMINADOS NO ESENCIALES

Este miércoles, pasadas las 19:30 horas, el Intendente Javier Reynoso realizó nuevos anuncios referidos a crisis sanitaria por coronavirus.

Reynoso comentó que siguen trabajando en administrar la normativa de aislamiento dispuesta por el gobierno nacional y en la búsqueda de lograr el equilibrio económico y social sin perder de vista lo sanitario.

El Jefe Comunal remarcó que si bien aún no se ha tenido que detonar el protocolo de salud ante un caso sospechoso, siguen desarrollando un plan que ajuste aún más el control de la circulación interna y restringiendo el acceso a los cascos urbanos a lo mínimo indispensable.

Durante la rueda de prensa Reynoso se refirió particularmente a tres actividades:

VENTA DE LEÑA | Podrá realizarse de 8 a 16 hs. Sólo las empresas de venta harán el reparto. Los particulares no podrán acercarse a retirar. Se deberá tramitar un permiso que estará disponible el viernes y tomar todas las medidas sanitarias. Vía web, teléfonica o presencial.

CONSTRUCCIÓN | Ya había sido reglamentado, con el horario de 8 a 16 hs. y con dos personas por obra. Solicitando el permiso correspondiente y tomando todas las medidas sanitarias.

COMERCIOS | Reynoso dijo que si bien no cambió la normativa nacional habilitarán la venta vía delivery u online de comercios que no son de elementos esenciales. El horario será de 8 a 17 hs. No podrán abrir sus salones de venta. Se deberá tramitar un permiso que estará disponible el viernes y tomar todas las medidas sanitarias. Vía web, teléfonica o presencial. El intendente pidió a lo vecinos que se compre local y se apoye a los comerciantes. A estos últimos les solicitó que cobren precios justos.

SISTEMA DE SANCIONES

En otro trayecto de la conferencia manifestó que desarrollaron un sistema de sanciones para quienes no respeten el aislamiento y no cumplan medidas sanitarias. Irá de faltas leves (se deberán pagar montos por atención médica) a faltas gravísimas (se deberán pagar montos por atención médica en terapia intensiva).

EL DATO: Reynoso anunció que se entregarán estufas con garrafa para asistir a adultos mayores en situación de vulnerabilidad.