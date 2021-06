REYNOSO: «LO QUE APORTA UN MUNICIPIO NO REEMPLAZA A LA PÉRDIDA POR NO PODER TRABAJAR»

Compartir esta Noticia







CUARTO POLÍTICO | Así lo expresó el intendente de Rivadavia, respecto a las restricciones que se implementaron. Destacó la gestión y se mostró confiado en que el distrito podría pasar a Fase 3 la próxima semana.

Al igual que la mayoría de los distritos de la cuarta sección, Rivadavia se encuentra en Fase 2, por lo menos hasta el martes próximo. Sin embargo, los números de la pandemia mejoraron en los últimos días, por lo que el intendente Javier Reynoso confía en que el distrito pase a Fase 3 a la brevedad.

«Con los índices nuevos, viendo que General Villegas pasó a Fase 3, nosotros deberíamos volver también la semana próxima», resaltó el jefe comunal a Cuarto Político.

Consultado respecto a la gestión en el marco de la pandemia, expresó que «la primera cuestión difícil para los municipios, es que se puso el horizonte en la vacuna, y los municipios estamos en el pico de la tensión de la enfermedad. Nosotros tenemos el Hospital como único efector de salud, lo tuvimos a pleno con camas, con grandes costos de atención de la enfermedad y eso está fuera de la agenda, con recursos económicos altos».

«Eso pareciera que no estuviese en agenda. El año pasado hubo algo de Fondo Covid y eso ahora no está. Hoy salud se lleva todos los recursos. De presupuestos que se hicieron con una perspectiva distinta. Se esperaba llegar al invierno con mayor inmunidad, y eso no está pasando. No se esperaban nuevas cuarentenas para el sector privado y tuvimos que hacer el mismo cierre que en 2020», amplió.

En tanto, respecto a las medidas que se pueden tomar desde el municipio para contrarrestar el impacto de las restricciones, Reynoso resaltó que «hemos tratado de que los comercios trabajen adaptando los protocolos. Porque en nuestra comunidad nos piden trabajar. Lo que aporta un municipio no alcanza a reemplazar la pérdida por falta de trabajo. El privado te pide la oportunidad».

Además del sostenimiento de los comercios, desde el Poder Ejecutivo se buscó la continuidad de las clases presenciales: «Tratamos de sostener la actividad, sostener para que vuelva porque hay deserción en el sistema educativo, y hablamos de un distrito con conectividad en todas las escuelas, incluso las rurales. Pero así todo vemos que la conexión es muy difícil».

También se buscó acompañar a los clubes, teniendo en cuenta el rol social que cumple. es por eso que se mantuvo la beca de «deporte sano» por chico, y además se dio un aporte extra de 150 mil pesos por club.

«Esta complejidad llevada al deporte la veíamos con la misma complejidad o peor. Alguien que deja es muy difícil que vuelva, y sobre todo con la ausencia de competencia. Tratábamos de sostener algo, íbamos a hacer una copa municipal para generar competencia y para que los clubes puedan seguir sosteniendo, pero la tuvimos que suspender».

En el plano de la gestión Reynoso destacó la puesta en marcha de un Plan de Viviendas Municipal, donde ya hay 47 obras en marcha y 20 a licitar. «Es el plan de viviendas más grande en la historia. Un programa municipal que se hizo con un banco de tierras, y nos permite estas 3 lineas: comprar lotes baratos, una linea directa para compra de vivienda, y otra de llave en mano, con viviendas industrializadas, con mano de obra municipal. Para nosotros es algo muy importante que las familias pueden acceder. Hacer las viviendas con el esfuerzo compartido. Ahí hay un gran ejemplo de comunidad».

«Hay que resaltar que es todo con recurso municipal. Hoy el mayor problema es el acceso a la tierra. Tenemos alrededor de 230 lotes y estamos avanzando en cada una de las modalidades. Construyendo con el vecino que dispone más tiempo. Aquel que hoy necesita urgente dejar de pagar alquiler dándole el terreno para que en poco tiempo pueda estar en su casa. Y en aquel que necesita salir del alquiler, una vivienda llave en mano».

Año político

«No puedo diferenciar el escenario político del de gestión, en el sentido que en el esquema electoral se impone la grieta, que muchas veces sirve para ganar elecciones pero claramente hay un votante que por todas estas cuestiones va a ser impredecible. Porque por las necesidades que se pasan son distintas a la agenda política en general. Creo que el votante se va a sostener en esos que lo estuvieron acompañando en sus problemas y buscando alternativas, más que los que están planteando problemas de la política», afirmó Reynoso respecto a este año político. Y agregó que «lo que hizo la pandemia es perder el feedback que genera la elección».

Por último, consultado respecto a la relación con la oposición local, el jefe comunal resaltó que «el diálogo siempre lo sostuvimos», y que «obviamente que hay un esquema político más en manejo de medios, pero en términos generales tengo buena relación, de hecho hace poco nos convocamos todos para potenciar la vacunación. Fui el primero de la región en responder al pedido del gobernador para que nos vacunáramos los intendentes. Y en lo que tiene que ver con el vacunatorio, si bien uno no comparte la metodología, están en un edificio municipal y hemos trabajando en conjunto».