REYNOSO SOBRE LA RESIDENCIA DE ROOSEVELT: «CENSURA NO HUBO, LOS CHICOS PUDIERON HABLAR CONMIGO»

En una entrevista en Canal 12 de Trenque Lauquen el intendente de Rivadavia Javier Reynoso se refirió a lo sucedido en la residencia municipal de Roosevelt.

«Seguimos trabajando con tranquilidad, el albergue cumple una función fundamental, nació para que no se cerrara la escuela secundaria de Roosevelt. Se creó hace 3 años y estamos contentos, este año se está ampliando porque se llenó, es un esfuerzo que hace el municipio. Siempre hay cuestiones por solucionar, debe ser el único lugar donde hay un albergue de estas características para garantizar el sistema educativo. Hay figuras muy fuertes que se mencionaron, hay menores en el medio, no debería debatirse públicamente. Hay calificaciones pero no hay hechos. Seguimos trabajando, hubo reunión con chicos, con los padres para organizar el sistema del hogar que se duplicó en chicos, gratamente, son los problemas que uno agradece que sucedan. Los chicos se manifestaron, hubo una cuestión de menú no de falta de alimentos y alguna cuestión de convivencia con el personal, censura no hubo, los chicos pudieron hablar conmigo» manifestó Reynoso.