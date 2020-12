REYNOSO, UNO DE LOS 21 INTENDENTES BONAERENSES QUE INFORMAN ONLINE CUÁNTO GANAN

Compartir esta Noticia







El Jefe Comunal de Rivadavia tiene un sueldo neto de $200.885 (Bruto $336.058) según un informe que publicó Infobae.

DE 135 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SOLO 21 INTENDENTES INFORMAN ONLINE CUÁNTO GANAN

Infobae relevó los sitios web de la totalidad de los distritos bonaerenses. Qué jefes comunales informan su sueldo en la web y quiénes publican su recibo. Tercera parte del informe especial de la Unidad de Datos.

Para visualizar el salario bruto o neto, seleccionar la opción arriba. Al pararse arriba del nombre de cada jefe comunal, se despliega la fuerza política, el distrito y la población. (En el caso de Torchio, está disponible solo el sueldo de bolsillo, y en el caso de Galli, solo el bruto).

Argentina avanzó varios casilleros en los últimos años en las políticas de Gobierno Abierto, a partir de los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo en el ámbito nacional e internacional, y por el consenso social sobre la necesidad de una mayor transparencia desde el

Estado.

Sin embargo, en los municipios de la Provincia de Buenos Aires la transparencia activa en la gestión, y en especial lo referido a la información vinculada a los recursos públicos, sigue siendo una materia pendiente.

Según un relevamiento hecho por la Unidad de Datos de Infobae a través de las páginas web oficiales de los 135 municipios bonaerenses, sólo 21 intendentes publican sus sueldos online. Apenas el 16%.

Y de ese número, sólo 11 suben sus recibos completos en el sitio oficial de sus municipios. Casi la totalidad son de Juntos por el Cambio: Héctor Gay, de Bahía Blanca; Juan José Fioramonti, de Lobería; Miguel Lunghi, de Tandil; Miguel Fernández, de Trenque Lauquen; Jorge Etcheverry, de Lobos; Javier Reynoso, de Rivadavia; Calixto Tellechea, de Florentino Ameghino; Emilio Cordonnier, de Ayacucho; Carlos Santoro, de General Madariaga; y Miguel Ángel Gargaglione, de San Cayetano. Del Frente de Todos, sólo lo hace Lucas Gui, de Morón, el único del conurbano, tal como reveló ayer Infobae.

En otros 10 distritos, los salarios de los jefes comunales están incluidos en las escalas salariales locales publicadas en la web municipal. Así es posible ver online el de Martín Yeza, de Pinamar; el de Guillermo Montenegro, de Mar del Plata; el de Ezequiel Galli, de Olavarría; el de Cecilo Salazar, de San Pedro; el de Salvador Serenal, de Lincoln; y el de Javier Andrés, de Adolfo Alsina, todos de Juntos por el Cambio. Del oficialista Frente de Todos, aparecen los sueldos básicos de Julio Zamora, de Tigre; de Ricardo Curutchet, de Marcos Paz; de Luis Ignacio

Pugnaloni, de Hipólito Yrigoyen; y el de Walter Torchio, de Carlos Casares.

Pero los montos incluidos en la escala salarial municipal publicada constituyen el sueldo básico fijado por la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. No incluyen los adicionales por antigüedad, por título universitario o terciario, y los gastos de representación, que pueden ser de hasta el 30%, según esa norma. Todos estos ítems engrosan el sueldo bruto y pueden generar una gran dispersión salarial, como quedó en evidencia en el informe especial publicado por Infobae sobre los sueldos de los intendentes del conurbano.

La Ley Orgánica de las Municipalidades -un decreto-ley de 1958-, establece un piso de 10 sueldos mínimos municipales y un máximo de 16, según la cantidad de concejales electos en cada distrito, cuyo número depende de la población. Los salarios del piso del escalafón varían de una jurisdicción a la otra.

El ranking salarial de los que publican el sueldo

De los 21 sueldos que están publicados en la Web de total de 135 intendentes bonaerenses, surge que al menos 8 intendentes tienen salarios en bruto por encima del sueldo del presidente de la Nación y del gobernador bonaerense.

El que más gana es Héctor Gay, intendente de Bahía Blanca, de Juntos por el Cambio. Según el recibo de sueldo disponible online correspondiente a noviembre -se publica cada mes-, tiene un salario bruto de $826.943. El monto se compone de un básico de $738.342 y $88.601 en concepto de antigüedad. El monto total es más del doble de lo que cobra Alberto Fernández, quien percibe una remuneración bruta de $354.694, y de lo que percibe el gobernador Axel Kicillof antes de los descuentos, $342.916.

Tras el pago del impuesto a las Ganancias ($235.325) y el aporte jubilatorio ($115.772), Gay cobra en mano $451.027. El sueldo neto del intendente de Bahía Blanca es el más alto de la Provincia de todos los sueldos online relevados. Incluso por encima del salario de bolsillo de Gustavo Posse, el intendente de San Isidro, que cobra $399.803, el sueldo en mano más alto de los 24 jefes comunales que accedieron a revelar su sueldo.

Ante la consulta de Infobae sobre lo elevado de sus ingresos como intendente, el vocero de Gay explicó que por la Ley Orgánica de la Municipalidades, le corresponden 16 sueldos mínimos municipales de un administrativo. A partir del 1 de diciembre, ese sueldo es de $47.992. “En comparación con el resto de la Provincia, los sueldos municipales de Bahía son más altos y eso explica el básico que tiene el intendente”, agregó.

En el ranking salarial por remuneración bruta, le sigue el intendente de Pinamar, también de Juntos por el Cambio, Martín Yeza. En la pestaña de Transparencia de la web oficial del municipio, los últimos sueldos de los funcionarios y empleados municipales publicados corresponden a abril pasado. Ese mes, el sueldo bruto del jefe comunal era de $444.543.

Según el último recibo correspondiente a noviembre que Yeza le envió a Infobae, el salario es ligeramente superior: $464.265. Pero tras el pago de Ganancias ($113.922) y del aporte jubilatorio ($64.997) al Instituto de Previsión Social (IPS), el intendente de Pinamar percibe en mano $204.406. “El sueldo está fijado en base a una cantidad de sueldos mínimos de un empleado municipal, en función de la cantidad de concejales. Es alto porque es elevado el básico del personal municipal. De hecho Pinamar tiene, junto con Bahía Blanca, uno de los básicos más altos de la Provincia”, le dijo Yeza a Infobae. “Cuando asumí en 2015, pregunté al Tribunal de Cuentas, y no se puede no cobrarlo. Sí se puede donarlo. Fue lo que hice por la pandemia en mayo, lo doné entero al Hospital”, agregó el jefe comunal de esa ciudad balnearia.

De acuerdo al espíritu de la Ley Orgánica de las Municipalidades, se supone que los intendentes de las ciudades más grandes, con más de 200.000 habitantes y 24 concejales, perciben mayor salario que los de las ciudades chicas. Pero eso depende del sueldo mínimo municipal que se considera como base. Las diferencias entre jurisdicciones generan una gran dispersión salarial.

En tercer lugar por remuneración bruta en el ranking salarial se ubica el jefe comunal de Lobería, una localidad de tan solo 18.281 pobladores. Juan José Fioramonti tiene un salario bruto de $437.718, según el recibo disponible en la web. Con los descuentos, este intendente de Juntos por el Cambio cobra en mano $271.300.

Un salario similar tiene el radical Miguel Ángel Lunghi, intendente de Tandil, quien percibe un bruto de $425.105. Este médico pediatra que ocupa el cargo desde 2003, también publica su recibo en línea. Tras el pago de Ganancias ($90.971), el descuento jubilatorio ($59.514) y el aporte mensual a la UCR del 10% ($34.518), su neto de bolsillo es de $219.695.

En remuneración bruta, le sigue en el ranking salarial Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, de Juntos por el Cambio. En el sitio de Gobierno Abierto municipal figura que el salario del intendente era a octubre de 2019, cuando aún estaba su antecesor Carlos Arroyo, de $422.013. Esa información no se actualizó.

Ante la consulta de Infobae, desde la Secretaría de Comunicación del municipio precisaron que el sueldo bruto actualizado de Montenegro es de $534.231, y tras los descuentos, el de bolsillo es de $238.242. “Desde que asumió en diciembre del año pasado dispuso donar 20% de su sueldo. La donación es de $90.000 actualmente, y toda la planta política dona el 15%”, señaló Florencia Perez Lalli, a cargo de la comunicación del intendente.

Si bien Mar del Plata tiene el doble de población que Bahía Blanca (656.456 habitantes vs 310.095 habitantes, según los datos proyectados al 2020), Montenegro percibe un bruto muy inferior al de su par bahiense. De hecho, es similar al sueldo del intendente de Lobería, cuando esta localidad tiene una población 22 veces más chica que Mar del Plata.

Entre los intendentes bonaerenses que revelan cuánto ganan online, en el ranking de sueldos brutos sigue Julio Zamora, de Tigre, integrante del Frente de Todos. Es uno de los tres jefes comunales del Gran Buenos Aires que publica su sueldo básico en el sitio de Gobierno Abierto del municipio, así como las escalas salariales de sus funcionarios. Según el recibo que su vocero le envió a Infoabe, su sueldo bruto a noviembre pasado ascendió a $468.126, ya que al salario básico de $417.970, se suman $55.156 por antigüedad. De bolsillo, después de los descuentos por Ganancias ($115.111) y jubilación ($65.537), Zamora cobró $233.492.

“Es parte de nuestra política de gobierno abierto y cercano a los vecinos, que surgió en 2016, cuando decidimos poner a disposición de la comunidad una gran cantidad de datos de la gestión”, le dijo a Infobae el intendente de Tigre, reelecto en diciembre pasado. “Este año hemos logrado subir al puesto número 7 en el ranking de la Fundación Conocimiento Abierto, que evalúa los datos abiertos de más de 40 ciudades de toda la Argentina. Nuestra premisa fue y será siempre tener una gestión transparente, con eje en la participación ciudadana”, agregó.

El intendente de Trenque Lauquen, Miguel Angel Fernández, tiene un sueldo bruto de $405.066, que incluyen $52.834 de gastos de representación, según surge de su recibo correspondiente a noviembre disponible en la web del municipio. Después de pagar Ganancias ($43.289) y el aporte al Instituto de Previsión Social ($52.834), este médico electo en 2015 por el Frente Cambiemos percibe un neto de $285.633.

En San Pedro, el intendente Cecilo Salazar, también de Juntos por el Cambio, tiene un bruto de $390.478, de acuerdo a la liquidación informada en el sitio web municipal. De bolsillo, en noviembre cobró un neto de $213.333.

Miguel Ángel Gargaglione, intendente de San Cayetano, un municipio del sur bonaerense de solo 8.797 habitantes, también publicó su recibo de octubre pasado en la web oficial. El sueldo bruto de este jefe comunal de Juntos por el Cambio es de $351.092, que incluyen $44.092 de antigüedad y $31.421 de gastos de representación. Luego de pagar Ganancias ($69.501) y el aporte jubilatorio ($49.152), de bolsillo cobra $204.562.

En Lobos, su colega de Juntos por el Cambio, Jorge Etcheverry, percibe un salario bruto de $348.535, que incluyen la módica suma de $1.701 de gastos de representación, tal como surge de su recibo que se puede consultar online. Tras los descuentos, en mano cobra $186.518.

En la localidad de Rivadavia, Javier Reynoso tiene un bruto como intendente de $336.058 que incluyen $40.652 por antigüedad, y $24.391 por su título. Este jefe comunal de Juntos por el Cambio, reelecto el año pasado, luego de pagar Ganancias por $62.670, y $47.048 de aporte jubilatorio, percibe un neto de $200.885. Su recibo también está publicado en el sitio web municipal.

En el portal de Datos Abiertos de Olavarría figura que el intendente Ezequiel Galli percibió por la liquidación de noviembre un bruto de $326.594. El sitio no informa su sueldo neto. Infobae consultó al director de Medios del Municipio, quien señaló que es “un 30% menos”, pero no brindó el dato preciso de cuánto cobra en mano este jefe comunal de Juntos por el Cambio.

En el caso de Ricardo Curutchet, jefe comunal de Marcos Paz, el monto que percibe mensualmente aparece en la ordenanza publicada en la web municipal, en la que el Concejo Deliberante fijó los salarios para el 2020. Allí figura que su salario básico bruto es de $194.134. A ese monto -según el recibo enviado a Infobae por su vocera- se suman $46.692 de antigüedad y $38.826 de gastos de representación, más una “bonificación por permanencia” de $19.413. Así, su sueldo bruto asciende a $298.966. Luego del pago de Ganancias ($107.894), el descuento jubilatorio ($41.855), y un aporte partidario de $14.948, cobra e mano $117.392. Curutchet llegó a la intendencia en el 2003, acompañado por un conjunto de fuerzas vecinales y políticas agrupadas en la Concertación por Marcos Paz, y desde entonces gobierna el municipio con una alianza de partidos. En diciembre de 2019 accedió a su quinto mandato como candidato del Frente de Todos.

En la web de la Municipalidad de Lincoln se publica un PDF con la nómina completa de los empleados públicos, incluida la planta política. Entre los nombres de ese listado, también está el del intendente Salvador Serenal. Reelecto por Juntos por el Cambio el año pasado, percibe un bruto de $290.667 y un neto de $218.761.

En Florentino Ameghino, un municipio del noroeste de Buenos Aires de solo 9.645 habitantes, el recibo de sueldo del intendente Calixto Tellechea, junto a los del personal jerárquico, se publica en el sitio web del municipio. Este jefe comunal de Juntos por el Cambio tiene un salario bruto de $275.875 que incluye gastos de representación por $58.283 y un adicional por antigüedad de $23.313. Luego de los descuentos y un aporte a la UCR de $27.587, en mano cobra $147.791, de acuerdo al último recibo publicado correspondiente a septiembre.

Su colega Emilio Cordonnier, intendente de Ayacucho, tiene un salario bruto de $262.088, que incluyen $23.825 de antigüedad, pero no cobra gastos de representación. Así surge de su recibo publicado en la web. También hace un aporte al partido radical de $23.826 y tras los descuentos de ley, recibe en mano $142.577. En el sitio web del municipio también están los recibos de todos sus funcionarios.

El área de Hacienda de General Madariaga ya publicó los recibos del aguinaldo del segundo semestre de 2020. El último salario bruto del intendente de Juntos por el Cambio, Carlos Santoro, fue de $257.295 y el neto, de $163.285.

En la pestaña de Datos Abiertos del sitio web de Adolfo Alsina se publica la escala salarial del municipio, en la que figura que el intendente Javier Andrés, de Juntos por el Cambio, tiene un salario de $256.835 a septiembre de 2020. Si bien no se informa si es bruto o neto, la responsable de comunicación del Municipio aclaró que es el monto antes de los descuentos, y que el jefe comunal cobra en mano $234.986.

El municipio de Hipólito Yrigoyen también publica la escala salarial, pero con los datos actualizados a noviembre. Ahí figura que el intendente Luis Pugnaloni, del Frente de Todos, tiene un sueldo bruto de de $213.249 y un neto de $144.579.

El jefe comunal de Morón, Lucas Ghi, es el único de los intendente del Gran Buenos Aires que publica su recibo de sueldo online. Según la liquidación de noviembre pasado, recibe un sueldo básico bruto de $188.443 y un neto de bolsillo -luego de los descuentos- de $116.628. Además de su salario, en la pestaña de Transparencia de la web de Morón está el de todos los empleados de ese municipio del oeste del Gran Buenos Aires. “Cuando (Martín) Sabatella fue intendente, promovió una ordenanza por la que fijó que el sueldo debía ser el mínimo que fijaba la Ley Orgánica de Municipios, que está vinculado a la cantidad de habitantes”, explicó el vocero de Ghi. Este jefe comunal no cobra gastos de representación, que fueron eliminados también por Sabatella, fundador de Nuevo Encuentro, que integra el Frente de Todos. Ghi no percibe tampoco adicional por título universitario, pese a ser politólogo y licenciado en Periodismo, según precisaron en el municipio.

El salario básico de Walter Torchio, intendente de Carlos Casares, también del Frente de Todos, figura asimismo en el sitio web del municipio. Sin embargo, no está actualizado. El sueldo que figura es el de febrero del 2020, $123.296, sin especificar si es bruto o neto. Ante la consulta de Infobae, Torchia informó que en noviembre cobró $139.312 en mano, adjuntando un extracto de la imagen de su recibo, pero no precisó su sueldo bruto actualizado.

Reforma de Ley Orgánica pendiente

El senador bonaerense de Juntos por el Cambio, Andrés De Leo, impulsó un proyecto para crear una Bicameral para modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades. La iniciativa -que propone una reforma integral de la norma- fue sancionada por el Senado provincial y aguarda tratamiento en la Cámara de Diputados. “Queremos hacer una reforma profunda, no sólo del tema de los sueldos de los intendentes. Creemos que no tiene que existir ese mínimo en la norma, porque donde los municipales tienen mejores sueldos, el del intendente se va por la nubes. Y siempre se justifican en que ‘está fijado por ley’. Y además, como las paritarias son de cada municipio, hay remuneraciones absolutamente dispares. En todo caso, debería haber un tope al sueldo de los intendentes, pero no un mínimo”, le dijo De Leo a Infobae.