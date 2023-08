REYNOSO Y SU ANÁLISIS DE LAS PASO

Compartir esta Noticia

En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte el actual intendente Javier Reynoso analizó los resultados de las PASO del último domingo.

En el inicio de la nota Reynoso explicó cuál es la documentación que respalda el comunicado de Rivadavia Primero donde se anunció que fue el candidato más votado en las elecciones de antes de ayer.

ANALIZAR LAS PASO

“El análisis es con el 54,6% de Juntos por el Cambio, es lo importante en términos generales, de haber pasado una PASO siendo la primera en la que nos tocada definir una precandidatura. Es una encuesta bastante certera. En principio se va haciendo un análisis medio informal, en la charla con vecinos, con delegados, con concejales de los pueblos. Es un análisis muy reciente, después vendrá el de datos, el que es más crudo y sincero. Rivadavia Primero está bien posicionado para octubre y eso tiene que ver con seguir trabajando muy fuerte para atender la realidad y llegar con una buena oferta electoral” expresó.

EL FENÓMENO MILEI

Al ser consultado sobre el triunfo de Javier Milei a nivel nacional, Reynoso comentó “es una figura disruptiva, es algo que la política tiene que observar y escuchar cuál es el mensaje, porqué se dan estos fenómenos, ver qué es lo que propone. No tengo una opinión clara de lo que representa, Milei vino a la política a decir algunas cosas y claramente se impusieron, es para observar. Puso cosas sobre la mesa, cada uno puede estar de acuerdo o no con lo que plantea. Vino a mover el escenario, eso me parece bien, más que todo porque la gente no la está pasando bien”.

Además agregó que Milei no sólo no generó una disrupción política sino también en los medios tradicionales ya que gran parte de su campaña se desarrolló en redes y de cada a la juventud.

“Esa disrupción puede generar miedo o esperanza, claramente a algunos le generó esperanza por eso los votos” añadió.

EL DATO: Reynoso fue consultado sobra las 20 casas prefabricadas que aún no fueron entregadas a sus adjudicatarios, “están en la última etapa, se licitó pintura y revestimientos, queda algún otro detalle, pero están en la etapa final”.