En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte los concejales del Frente de TODOS Maia Medici y Leandro Toribio se refirieron a diversos temas de actualidad en el distrito.

La primera en hablar fue Medici quien destacó la reunión que tuvieron días atrás en la Comisaria local para interiorizarse sobre temas de seguridad y operativos que realiza la policía.

Además se refirió al pedido que realizaron al Ejecutivo para que incorpore una fonoaudióloga al equipo de salud ya que es una demanda repetida desde la comunidad.

Al ser consultada sobre las críticas desde el bloque oficialista Medici comentó “tienen la costumbre de denostar nuestro trabajo, nosotros presentamos en el Concejo las demandas de la gente”.

A su turno Toribio abordó varias temáticas y fue muy crítico de la gestión municipal actual.

“Estamos para defender los recursos del municipio. La municipalidad de Rivadavia no tiene terrenos y a nosotros nos bocharon el banco de tierras. Esperan la oportunidad de hacerse terrenos, ya que es la principal demanda de la comunidad, terrenos y casas, para el vecino medio es inalcanzable” comentó Toribio y agregó “el municipio estuvo a punto de hacerse una hectárea mediante la Plusvalía y realizó un canje de dinero por esa hectárea, se regaló plata, se entregó por un cifra irrisoria. Eran terrenos con una ubicación estratégica”.

“Hay que pensar un Rivadavia hacia el futuro, este gobierno local atrasa, hace 24 años que son gobierno. No gestionaron a Rivadavia para el gas, en 2022 el presupuesto no tenía nada para gas. Rivadavia necesita obra pública” expresó el edil.

En otro trayecto de la nota comentó “necesitamos un Rivadavia con obra pública, no con migajas. La Municipalidad no tiene nada pensado para los rivadavienses, todo sale de emprendimiento privado como pasa con la salud o con el gas. Necesitamos un Estado presente. Rivadavia está muy atrasado, no tenemos gas ni cloacas en los pueblos”.

EL DATO: Respecto a las 20 casas que el municipio construye mediante Plan Hogar dijo “las van entregar entre las Elecciones Paso y las Generales del 2023. Es una bajeza esperar dos años para entregar 20 casitas”.