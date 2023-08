Compartir esta Noticia

En una entrevista en el programa radial «Punto y Aparte», el precandidato a intendente de Rivadavia, Juanci Martínez, compartió su visión de un cambio necesario y fundamental para el distrito. Martínez, quien busca la alternancia política, expresó su convicción en la transformación y el apoyo de los vecinos hacia una gestión que promueva el crecimiento y mejore la calidad de vida de los habitantes de Rivadavia.

“Rivadavia necesita un cambio, hay una gestión que está agotada, donde no hay planificación. La alternancia en la política es fundamental. No hay que tener miedo al cambio, creo que vamos a tener un fuerte apoyo del vecino, se está entendiendo que el oficialismo tuvo muchas oportunidades, en este caso estoy pidiendo la oportunidad de ser intendente para construir al crecimiento de nuestro distrito. Entendemos que Rivadavia se merece una transformación, que los vecinos mejoren su calidad de vida. Voy a poner todo de mí, voy a trabajar fuertemente para consolidar equipos de gobierno” comenzó diciendo.

“No es bueno estar 24 años como funcionario público, genera agotamiento, en vez de resolver los problemas de la gente, nos preocupa ver que se generan amenazas, se le baja línea al empleado municipal, que se van a quedar sin trabajo, instalan el miedo en las personas. Vamos a convocar vecinos de todos los sectores, queremos hacer lo mejor para Rivadavia, para que podamos crecer y lograr el desarrollo que se merece” agregó el precandidato.

OBRAS TRANSFORMADORAS

“Rivadavia necesita obras de infraestructura que permitan el crecimiento, la obra de gas, ampliación del sistema eléctrico, mirar hacia los pueblos que están totalmente abandonados sin cloacas, sin agua. Para esa transformación el empleado municipal es el motor, es por eso que necesitamos mejorar las condiciones de trabajo de los municipales, establecer una carrera municipal, mejorar los salarios y mejorar las condiciones de trabajo. Hay que generar motivación y llegar con buen trato humano, algo que hoy no se está viendo” puntualizó y amplió “contaremos a cada empleado, a cada persona contratada, a los que tienen planes lo que queremos hacer y también los vamos a escuchar. Pensamos una gestión con mucha obra pública y mucha prestación de servicios. Por eso el domingo voten con libertad, estamos en Democracia”.

PUEBLO ABANDONADOS

“Los pueblos están abandonados, falta obra de cloacas, de agua, gas, hace años que no se hace, en la mayoría hay problemas con la sala de salud, con la clasificación de residuos, con el riego. En Fortín y González Moreno hay problemas con el camión atmosférico. Es por esto que estamos trabajando en un proyecto con ENOHSA, la Cooperativa de González Moreno y la UTN para ampliación de red de agua y cloacas, se está terminando el proyecto para buscar financiamiento y concretar las obras. Por otro lado tenemos que lograr financiamiento propio, de Camuzzi para la obras de gas en Fortín Olavarría” enfatizó.

PROMESAS INCUMPLIDAS

“Cuando hay gestión y esfuerzo se puede lograr todo, uno ve que hace 20 años el espacio político que hoy gobierna tenía como propuesta para el 2003 la obra de gas en Fortín, hoy veo el folleto y Rivadavia Primero propone la obra de gas para Fortín, hace 9 años dijeron que iban a cambiar de lugar a Rucalim, hace 4 años se prometió el Polo Universitario, no se avanzó con el arreglo de veredas, no se hizo un solo metro de la avenida de circunvalación. Falta gestión y planificación, pensar en un Distrito a 20 años, planificación urbana concreta” remarcó.

GASODUCTO KIRCHER EN RIVADAVIA

“La obra de gas es fundamental ya que permitirá el crecimiento de las empresas locales, que una empresa de afuera pueda llegar a Rivadavia a generar trabajo. Hay que apoyar a los emprendimiento, generar producción. A 15 kilómetros de América se va a instalar un planta compresora de gas del Gasoducto Kirchner que pasará por Rivadavia, eso genera desarrollo y trabajo. 8 a 10 meses durará la construcción de la planta, luego en forma permanente se van a necesitar personas administrativas, para mantenimiento, operarios” informó.

VIVIENDAS Y DECISIÓN POLÍTICA

“Es necesario que el municipio tenga la decisión política de avanzar en la infraestructura para darle el contexto a las empresas que puedan venir como así también trabajar para que los productores locales tengan buenos caminos. Uno de los principales objetivos son las viviendas, algo que venimos planteando desde las candidaturas de Policano y García. Recorro cada uno de los distritos y veo como avanzan en la construcción de viviendas, la entrega de lotes con servicios, el único lugar que vemos que no avanza es Rivadavia. Sumamos a José Carabelli, que fue impulsor de la ampliación urbana en Trenque Lauquen, que tiene 300 terrenos con servicios y se hicieron más de 2000 viviendas en 13 años. En Rivadavia tenemos una política habitacional precaria, o no hay capacidad o no hay decisión política” contó.

CRECIMIENTO URBANO PLANIFICADO

“El crecimiento urbano actual es desordenado, las últimas intervenciones tuvieron problemas graves, fueron precarias, se han entregado terrenos sin servicios, sin cloacas, sin agua, sin alumbrado, sin cordón cuneta. Tenemos la experiencia de las casas prefabricadas que hace dos años que el municipio prometió y hoy no las puede terminar. Las 20 casas pegadas una a la otra, cada una con pozo de agua y pozo ciego, con todo lo que ello conlleva. Se planifica a las apuradas” criticó a la actual gestión de Javier Reynoso.

BANCO DE TIERRAS Y SERVICIOS

“Nosotros trabajaremos en un banco de tierra municipal con 200 terrenos permanentes, con todos los servicios, no es fácil pero no imposible, se hace en muchos distritos. Lotes con cloacas, agua corriente, desagües pluviales, alumbrado, cordón cuneta” detalló.

“SI HUBIESE SIDO INTENDENTE LAS VIVIENDAS SE HUBIESEN HECHO”

Martínez contó que las viviendas anunciadas por Provincia no llegaron a concretarse aún porque, en los caso de González Moreno y Fortín Olavarría, el municipio no presentó la documentación y en América, donde se pautaban 43 viviendas, el municipio retrasó la licitaciones y finalmente no quiso aportar cerca de $50 millones de pesos que había de diferencia entre el dinero que enviaba Provincia ($800.000) y el presupuesto de la empresa que ganó la licitación.

“El municipio hizo silencio, hoy nos perdemos 43 viviendas por una estrategia política que es equivocada sin pensar en la necesidad de Rivadavia. Si hubiese sido intendente las viviendas se hubieran hecho. Con fondos provinciales se están haciendo viviendas en todos los distritos, salvo en Rivadavia” remarcó.

SOCIALES, POR CÍRCULO CERRADO Y AUTOCONSTRUCCIÓN

“Voy a trabajar fuertemente para las viviendas sociales en Rivadavia, también haremos un programa de círculo cerrado, con financiamiento compartido entre el municipio y el adjudicatario, dedicado a familias con capacidad de ahorro. Además un programa de autoconstrucción, donde el municipio pone los materiales y el adjudicatario el trabajo” subrayó.

EL DATO: Martínez también comento que en caso de ser gestión disminuirá el “enorme número de funcionarios municipales”

Sobre el final el precandidato expresó “la actual gestión está totalmente agotada, podemos estar mejor y crecer. Sé cómo gestionar y tengo capacidad de armar buenos equipos, Rivadavia tendrá transformación que merecemos. Han tenido 24 años de oportunidades, el actual intendente ya está hace 8 años, tenemos que elegir otro camino, con gestión y planificación”.