“RIVADAVIA TIENE BARRIOS QUE SIGUEN SIENDO POSTERGADOS, NO HAY UNA POLÍTICA ADECUADA DE ACCESO A LA VIVIENDA, LOS CAMINOS RURALES SON UN DESASTRE”

Este lunes el concejal del Frente de TODOS Sebastián Hernández realizó una publicación destacando la gestión de Francisco Echarren, en el partido de Castelli, y criticando lo realizado por el oficialismo local en más de dos décadas.

ECHARREN PUBLICÓ…

Es la primera vez que en un mismo gobierno municipal se construye un barrio y se lo asfalta.

Recién recorrí la obra que estamos haciendo en el Barrio 17 de Octubre, con el mayor programa de asfaltado de calles que haya conocido Castelli.

Hace 6 años entregamos las casas, las familias pagan 2 mil pesos promedio de cuota y ahora tienen asfalto.

En eso creemos, en un estado presente y en una ciudad que cumple sueños.

Castelli

En contrapartida, Hernández detalló su mirada sobre Rivadavia

QUE LEJOS DE ESTO ESTAMOS EN RIVADAVIA

En Castelli en solo 6 años se construyó un barrio totalmente nuevo y ya hoy asfaltado. En Rivadavia en una gestión que ya lleva 22 años todavía no se pudo asfaltar el barrio Perón y gran parte del post vías.

Rivadavia tiene un presupuesto importante de más de $1500 Millones pero hay barrios que siguen siendo postergados, no hay una política

adecuada de acceso a la vivienda, los caminos rurales son un desastre, no hay una política activa que impulse el empleo genuino ya que se invierte más en asistencia y comunicación que en producción y empleo, etc, etc.

Esperemos que con los $40 Millones que enviara el Gobierno Provincial para asfalto, desde el Municipio se tenga en cuenta a los barrios que ya tienen más de 20 años y aún hoy siguen sin asfalto.