“RIVADAVIA, UN DISTRITO CON FUNCIONARIOS RICOS Y TRABAJADORES POBRES Y ENDEUDADOS”

Mediante un post en su perfil de redes sociales el concejal del Frente de Todos Sebastián Hernández realizó una dura crítica al gobierno municipal local.

El edil se quejó por el alto costo que tiene sostener a la planta política municipal y además se metió de lleno en la problemática de vivienda.

LO QUE ESCRIBIÓ HERNÁNDEZ

“En el presupuesto 2021 se van a gastar $82 millones en la planta política. Los que dicen que mentimos son los mismos que llevan más de 20 años gobernado, son los que rifaron el Municipio en el 2019 para poder seguir en el poder, son los que junto a Buil y Frigerio prometieron 100 casas para Rivadavia (no hicieron ni una), son los que decían que no se podían hacer casas por presupuesto municipal y ahora anuncian el «plan de casas más importante de la historia de Rivadavia» (?), son los que con un presupuesto millonario no pueden arreglar los caminos rurales, son los que priorizan el gasto en publicidad por sobre producción y empleo, etc, etc, etc. Claramente no somos Suiza”.