RIVADAVIA UNO DE LOS 91 MUNICIPIOS QUE NO REGISTRAN FALLECIDOS POR COVID-19 EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS

Compartir esta Noticia







Además, el 68% de los establecimientos públicos y privados no reportó nuevas internaciones en el último mes en la provincia.

Casi 7 de cada 10 municipios bonaerenses no registraron fallecidos por coronavirus en las últimas dos semanas. En rigor, se trata de 91 comunas, la mayoría del interior, que no han notificados muertes por la enfermedad en al menos 14 días.

En la provincia de Buenos Aires, un total de 54.769 personas perdieron la vida a causa del coronavirus en lo que va de la pandemia. Con el avance de la campaña de vacunación, los casos comenzaron a bajar, así como también las internaciones y como consecuencia, los fallecimientos.

“La notable disminución del ingreso de pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos es un claro reflejo de la merma de casos de coronavirus que se viene sosteniendo durante estas últimas 18 semanas”, indicaron desde la cartera sanitaria. Un dato sobresaliente es que el 68% de los establecimientos públicos y privados no sumaron nuevas internaciones en el último mes.

Según la información oficial a la que tuvo acceso DIB, el total de 91 municipios en los que no se registraron muertes por coronavirus en las últimas dos semanas son: Adolfo Alsina, Guaminí, Pellegrini, Ameghino, Capitán Sarmiento, General Guido, General Lavalle, San Cayetano, Benito Juárez, Alberti, Suipacha, Tordillo, Castelli, Monte, Carmen de Areco, Las Heras, General Alvear, Las Flores, General Paz, Colón, Adolfo Gonzáles Cháves, Carlos Casares, General Villegas, Navarro, Pila, Coronel Rosales, General Belgrano, Tornquist, San Antonio de Areco y Lobería.

Tampoco hubo fallecidos en Marcos Paz, General La Madrid, Lobos, Hipólito Yrigoyen, Exaltación de la Cruz, Tapalqué, Saladillo, Punta Indio, Chivilcoy, Bolívar, 25 de Mayo, Rauch, Mar Chiquita, General Madariaga, Rivadavia, Monte Hermoso, 9 de Julio, Pehuajó, Daireaux, Presidente Perón, Lezama, Salliqueló, Lincoln, Villarino, Campana, Roque Pérez, Baradero, Pergamino, Ituzaingó, General Arenales, Berisso, Ayacucho, Tres Lomas y General Viamonte.

A esas comunas se suman también Rojas, San Fernando, General Alvarado, Coronel Dorrego, Laprida, Maipú, Chascomús, San Andrés de Giles, Brandsen, Patagones, Villa Gesell, Bragado, Ramallo, General Pinto, Dolores, Cañielas, Necochea, Pilar, Tigre, Chacabuco, Junín, Balcarce, Ezeiza, San Nicolás, Bahía Blanca y Berazategui.

Además, varias comunas celebraron en los últimas días la primera jornada sin ningún nuevo contagio. “En Necochea contamos sólo seis casos activos de coronavirus, y hace varios días que tenemos cero casos de contagios ni internados en las UTI del distrito” dijo la secretaría de Salud, Ruth Kalle. También se celebró la primera jornada sin casos en un año en Pehuajó y en el populoso distrito de Moreno, donde la noticia fue destacada por la intendenta Mariel Fernández, entre otros varios distritos.

“Cada vez son menos los hospitales que tienen pacientes internados por Covid-19. El 68% de los 345 establecimientos con internación de Cuidados Intensivos, tanto de la esfera pública como privada, ya no tienen pacientes ingresados por esta patología”, afirmó Juan Sebastián Riera, director provincial de Hospitales. Al mismo tiempo indicó que son más de 40 los hospitales públicos provinciales que no registran internaciones en esas Unidades.

“Este es el resultado de la enorme campaña de vacunación y las medidas de cuidado que llevó adelante con muchísimo esfuerzo nuestra comunidad y el ministerio de Salud provincial”, dijo el funcionario.

“Los casos que hoy podemos ver son de personas que no estaban vacunadas, o que tenían una sola dosis y todavía no habían alcanzado los días suficientes para generar inmunidad, así como algunos pocos casos donde la eficacia no alcanzó para contrarrestar el proceso agudo”, detalló, y a la vez subrayó que “la baja en la ocupación de camas es un fiel reflejo de la eficacia que tienen las vacunas a la hora de generar inmunidad y evitar los casos graves de coronavirus”.

Por su parte, Emanuel Álvarez, director ejecutivo del hospital “Mariano y Luciano de la Vega” de Moreno, informó que desde el 1º de septiembre no tienen pacientes internados moderados o graves con Covid, tampoco en Terapia Intensiva. Y que, desde hace una semana, el hospital modular que se construyó especialmente para la internación en la pandemia, tampoco tiene pacientes Covid en terapia intensiva, ni en internación general. “Hemos visto la efectividad y el éxito de la campaña de vacunación tanto en personas de riesgo como en la población general para disminuir radicalmente la internación de pacientes en el sistema de salud, y también la disminución de contagios en toda la población”, sostuvo.

Por su parte, Alejandro Saied, director ejecutivo del hospital “Eva Perón” de San Martín, detalló que el nosocomio se encuentra en igualdad de condiciones desde hace 15 días. “Nos llena de alegría, y es un orgullo que hay que mencionarlo por el fuerte trabajo de todos y todas las trabajadoras, y sobre todo por la campaña de vacunación que indudablemente tiene que ver con esta merma de la curva, y con este número cero de casos que sostenemos desde hace dos semanas”. (DIB) MCH