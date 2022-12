RODRÍGUEZ LARRETA EN LA MATANZA: “LOS FONDOS QUE LE SACARON A LA CIUDAD HACE DOS AÑOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES NO LLEGARON, LA INSEGURIDAD ESTÁ CADA DÍA PEOR”

Compartir esta Noticia

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo este sábado en el municipio bonaerense de La Matanza donde compartió una agenda de actividades con el concejal local de Juntos por el Cambio (JxC), Héctor “Toty” Flores.

Durante su visita fue consultado por la situación de la coparticipación y dijo: “Es gravísimo para la imagen del país que el Presidente no cumpla el fallo de la Corte Suprema. Es un golpe gravísimo a la Democracia, sin antecedentes”.

Además, aseguró que “los fondos que le sacaron a la Ciudad hace dos años para mejorar la seguridad en la provincia de Buenos Aires no llegaron, la inseguridad en la provincia está cada día peor”.

“También está claro que ningún peso fue al resto de las provincias y que ningún peso del que hay que devolverle a la Ciudad viene de ellas. Por eso me sorprende que los gobernadores acompañen el reclamo del Presidente”, concluyó Rodríguez Larreta.

Por su parte, Flores se refirió a la atención deficitaria en salud que afecta a los vecinos de La Matanza: “En Laferrere llama la atención la cantidad de personas que se acercaron hoy a agradecer por la atención médica que reciben de la Ciudad de Buenos Aires”.

Asimismo, sostuvo que “falta cultura del trabajo” y atribuyó la decadencia de ese municipio al “clientelismo político”. “Cuando vine a vivir a La Matanza hace 40 años, este lugar era la capital del trabajo. Hoy eso no existe por el acostumbramiento a los planes sociales, que hizo que mucha gente perdiera la idea de buscar la mejora en la calidad de vida. Acá está como prohibido decir que querés ser de clase media”.

No obstante, el concejal de JxC afirmó que “se abrió una oportunidad muy importante porque la gente quiere cambiar las cosas. Ya no les interesa el conflicto sino buscar la forma de tener alegría como fue con la selección. Los que gobiernan actualmente no están acostumbrados a gestionar desde la alegría sino, desde la pelea, y la tarea de estos tiempos es gestionar la alegría”.

Como parte de la agenda, los referentes de JxC visitaron La Juanita, una cooperativa que provee servicios a la comunidad para transformar un barrio con bajos recursos en un semillero de oportunidades.

La Juanita busca generar emprendimientos productivos y educativos propios, sin ningún fondo del Estado. Actualmente brinda más de 7.000 capacitaciones en oficios, por las que pasaron 3.500 personas en 2022. Además, gestionó más de 100 emprendimientos y más de 300 proyectos productivos, en los que trabajan unas 150 personas.

Rodríguez Larreta y Flores también caminaron por los centros comerciales de Villa Madero y La Tablada para conversar con vecinos y comerciantes.

Durante las actividades estuvieron presentes el ex diputado nacional, Hernán Berisso, y el secretario territorial local, Jorge Lampa.