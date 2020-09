ROMPIERON UNA PUERTA EN EL CEMENTERIO PARQUE: «SON BASURAS QUE NO PUEDEN VIVIR EN SOCIEDAD» DIJO GARCÍA

Compartir esta Noticia







En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte el Presidente de la Cooperativa Eléctrica Daniel García brindó detalles sobre los daños que causaron desconocidos en el Cementerio Parque.

«Son delincuentes baratos, son basura que no pueden vivir en sociedad. Rompieron un vidrio de las puertas de salida de emergencias de la sala velatoria que se hizo en el cementerio. Son vidrios laminados y por eso no se caen y no pudieron entrar. Después tiraron huevazos contra la pared para ensuciar todo, no sé si es gente grande o chicos, es gente que no está acostumbrada a vivir en sociedad. Es un lugar sagrado para mucha gente. Calculo que habrán tenido la intención de entrar, no hay cosas de valor, pero si hubiesen entrado el daño hubiese sido peor. Son inadaptados que no tienen otra cosa que hacer» enfatizó.

EL DATO: García informó que debido a la situación de Pandemia y a la llegada de casos de coronavirus a la ciudad todo el personal de la cooperativa trabaja a 50% a excepción de CER Hogar. En el despacho de agua envasada momentáneamente se suspenderá el reparto para poder dividir a los trabajadores en dos grupos para que en caso de haber contagios la planta no quede paralizada. Los horarios para retirar agua son de 8 a 13 y de 15:30 a 18:30.