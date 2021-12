ROSOLÉN Y ABEL BUIL CON POSTURAS ENFRENTADAS POR LAS RELECCIONES INDEFINIDAS

Compartir esta Noticia

Fueron las redes sociales donde se dio este debate entre Jorge Pablo Rosolén y Abel Buil respecto a la votación que se dio en la Legislatura donde se dejó vigente el límite de dos mandatos, pero que se computará desde 2019 para los alcaldes y desde 2017 para legisladores y concejales. Así, podrán volver a presentarse en 2023.

EL CRUCE ENTRE ROSOLÉN Y ABEL BUIL

JPR: La reelección indefinida es parte del problema, no de la solución. Enorme retroceso institucional en la Provincia de Buenos Aires. Nunca me gusto el adjetivo «Casta» pero pocas veces fue tan acertado aplicarlo como en esta situación.

AB: No me parece para tanto. Creo que es una exageración. Disiento esta vez. Cuando aprenden a conocer toda la botonera, y recién saben ser Intendentes, se tienen que ir y viene uno nuevo que sabe poco y tiene que empezar de nuevo a aprender toda la burocracia y leyes municipales. La vi muchas veces a esa película.

JPR: No comparto Abel, si fuera así los municipios en donde gobiernan intendentes con varios mandatos serían una maravilla y no lo son. Yo creo que cuando alguien cree que es imprescindible, que es mas importante que las instituciones, ese alguien esta muy equivocado. Definitivamente la institución de la reelección demostró que no mejora la calidad de gestión. En mi opinión, y en mi experiencia, los mandatos largos son perjudiciales. Esto no se aplica solo a los intendentes sino a todos los cargos ejecutivos. Creo que sobran ejemplos.

AB: Nadie se cree imprescindible. Solo se trata de una reelección, sin legislar para atrás. Que fue un horror. La Constitución bonaerense no pone límites a las elecciones. Yo creo que la ley de 2016 es inconstitucional. Me hace gracia que quienes critican estas reelecciones de los intendentes son legisladores que hace 20 años que andan dando vuelta en legislaturas y congreso nacional, caso de Ritondo y muchos más.

JPR: Yo creo que las reelecciones van a a seguir, seguramente a futuro van a volver a cambiar la ley. Y creo que es distinta la situación de los legisladores que la de los ejecutivos. Y si, claro que nadie quiere dejar el poder. En mi opinión se basa en eso el modelo de reelección indefinida, nadie quiere entregar la cuota de poder que tiene. No tiene nada que ver la gestión ni la experiencia. Y agregando a esto último te diría que los primeros mandatos siempre me parecieron mejores que los últimos, es el momento en que estan con todas las pilas. Con el correr de los años las gestiones se envejecen y los malos funcionamientos se hacen crónicos, producto de múltiples causas que no vienen al caso. Para que haya gobiernos innovadores y disruptivos no deben de existir las reelecciones indefinidas. Conspiran contra la frescura y la innovación de los gobiernos.

AB: si no habla el texto de la ley de reelecciones indefinidas. Por favor no repitan lo que dicen los burros periodistas en la tv y radios.

JPR: Te pido que no me hagas de maestro ciruela. Lo que hicieron fue modificar una ley que no lo hicieron por los argumentos que vos esgrimís (inconstitucionalidad) sino porque simplemente nadie quiere dejar el poder. Y estoy seguro que lo van a volver a modificar. La discusión no es de forma en mi opinión, es de fondo. La ley debe de poner límites al poder y aquí el poder le pone límites a la ley, y en el medio los problemas son cada vez mas profundos y todo está cada vez peor. Esta ley no tiene nada que ver con las necesidades de la gente. Es un negocio político en donde no hubo grieta.

AB: Yo creo que la ley del año 2016 es inconstitucional. Deberían modificar la Constitución. Nunca dije que el argumento de esta modificación sea la inconstitucionalidad. Digo que para mi es Inconstitucional, y muy mal redactada. No se puede legislar para atrás.

Los problemas son más graves es cierto, pero no por esta ley. Para nada. No tiene nada que ver. Y cuando se modificó en 2016, tampoco tenía que ver con las necesidades de la gente. No me creo ese verso.

JPR: Verso? vos crees que beneficia en algo a la sociedad esta decisión? Que lo que beneficie a la gente lo sigan decidiendo unos pocos. Meta nomas que vamos bien. Y yo creo que si, que esta ley es parte del problema porque los que se han atornillado al poder hace años son parte del problema, no de la solución.

AB: No tengo más ganas de discutir. No coincidimos. No creo que esto sea un problema para nada. Es Estados Unidos y países del mundo desarrollado reeligen los legisladores, gobernadores, etc. Y no les va tan mal. No tiene que ver con las reelecciones de dirigentes. Chau , chau, chau. La seguimos personalmente café o cerveza por medio.

JPR: En EEUU los intendentes no se eligen como acá y el sistema electoral es sustancialmente distinto. La seguimos.