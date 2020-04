RUBEN DARIO CABRAL: A CASI 30 AÑOS DE SU TÍTULO DE CAMPEÓN ARGENTINO MEDIANO

Compartir esta Noticia







Un 14 de septiembre de 1990 Ruben Darío Cabral llegaba a la cima del boxeo nacional, a pocos meses de que se cumplan 3 décadas de aquel momento histórico, habló con RIVADAVIA ONLINE sobre su formación en el boxeo, su camino como amateur hasta llegar al profesionalismo y la gran pelea por el título al que él mismo calificó como “el más preciado”.

Cabral en primera persona | POR JOSÉ SANTOS

SUS INICIOS EN EL BOXEO – CATEGORÍA AMATEUR

“En el año 79 cuando Horacio tuvo el accidente y fallece, yo estaba por cumplir 12 años y no me interesaba el boxeo en ese momento. Era jovencito, de Horacio no me acuerdo mucho en boxeo digamos porque no estaba la televisación y los pocos videos que hay se han perdido. Cuando pasa lo del accidente yo y tres hermanos más decidimos seguir el camino de Horacio y la meta de él, como un desafío a la vida, de lograr lo que Horacio quería, ser campeón del mundo, poder vivir sobre su trabajo y ayudar a mi padre que en ese momento lo tenía vivo, tengo a mi madre nomás”.

“Mi meta era ser campeón del mundo y así empecé con 12 años, con cuatro años en el gimnasio porque hasta los 16 no podía pelear así que se me hicieron muy largos. Después empecé a pelear de los 16 años hasta los 20. Hice 49 combates, fui campeón argentino, campeón avezado en amateur. Estuve en las olimpiadas de Perú, para las olimpiadas de Estados Unidos de Indianápolis y quedé tercero. Estuve en la selección argentina amateur con 18 años más o menos. Fui subcampeón de Guantes de Oro en el 85. Hice una buena carrera a nivel amateur con una sola derrota por K.O.”.

ENTRENAMIENTOS Y RESPONSABILIDADES, YA EN EL TERRENO PROFESIONAL

“Los entrenamientos eran más exigentes, había que correr por la mañana, entrenar muy a fondo porque eran diez rounds que tenía que hacer. Todo cambió. Como mi meta era ser campeón del mundo nada me impedía que el trabajo sea más fuerte y ahí empezamos con Jorge “Carretilla” Rodríguez haciendo el debut en profesional y después haciendo peleas para ir ganando terreno y me den una chance para pelear por el título argentino que fue a los 23 años. Yo la empecé a pedir a los 22 años aproximadamente. Estuve esperando esa oportunidad como un año y medio”.

“Entrenábamos en América, hice toda mi carrera acá, en el club Atlético, fue en donde más entrené y bueno hasta que llegó el año 90 que me dieron la oportunidad. Para mí era un peso muy grande porque tenía que defender el apellido Cabral que todos lo conocían por Horacio ya formado, hecho un buen boxeador. Yo tenía que remar desde mi inicio para demostrar que tenía condiciones y todo eso me jugaba en contra pero de todas formas pude lograr el título argentino no ansiado solo por mí sino por la gente de América y mis entrenadores”.

LA GRAN PELEA POR EL TITULO ARGENTINO Y EL RECIBIMIENTO EN AMÉRICA

“La pelea más difícil fue con Scaglia, era un gringo que pegaba muy fuerte con las dos manos que había estado en Estados Unidos entrenando y volvió a la Argentina con mucho poder. Ellos estaban convencidos de que Scaglia me ganaba y sin embargo no se dio así. Yo creo que si la pelea la ganaba por dos o tres puntos, estaba perdida. Yo tenía que ganar por K.O.”

“Yo en realidad tenía que pelear con Hugo Corti pero él me esquivaba así que estuve un año y medio con el tema. Después lo dejó vacante al título. Yo estaba primero en el ranking argentino y Scaglia estaba segundo, entonces “Carretilla” habló con la Federación y nos pusimos de acuerdo con el manager de Scaglia. Viajamos a Buenos Aires a acordar en donde hacíamos la pelea y en qué fecha. Sacamos dos papelitos a lo criollo, San Francisco por lado y América por el otro y salió San Francisco. No me importaba ir hasta allá, porque yo tenía una fuerte mente de boxeador para ganar. Entrenamos 2 meses fuertes. Aproximadamente el 10 de septiembre viajamos a San Francisco con la ilusión de volver campeones argentinos. La pelea fue el 14”.

“Fuimos unos días antes para hacer notas y publicidad. En cuanto al peso estaba 700 gramos debajo de la categoría. Fueron muchos familiares en dos micros y coches particulares. Yo estaba en el hotel para ir al estadio que se hizo en Bomberos Voluntarios de San Francisco y algunas personas fueron hasta donde estaba para saludarme y desearme suerte. La verdad que era una responsabilidad no fallarle a toda esa gente”.

“Los primeros tres rounds, Scaglia me llevaba por delante, después pude emparejar y en el noveno round él me lleva contra las cuerdas y me viene tirando con mucho golpe pero alcanzo a meterle un gancho de derecha en la boca del estómago y yo me di cuenta que se quedó sin aire, la sintió y en ese momento suena la campana. Llegue al rincón y le digo a “Carretilla”: “Sintió la mano, lo voy a salir a apretar”. Salí decidido a apretarlo y creo que al minuto más o menos lo tiré. La gente de América en ese momento estaba escuchando la pelea por la radio de Carlitos Andrade”.

“Termina la pelea, la alegría era inmensa, abrazarme con mis hermanos que habían ido y mi madre. Mi padre no había podido ir porque estaba acompañando a mi hermano en el hospital. Para mí hoy revivir esto es muy fuerte, la emoción sigue estando”.

“Lo primero que quise hacer al otro día fue salir a las 8 de la mañana, quería estar con mi gente en América. Nunca me imaginé lo que iba a ver, tanta gente de todas las clases sociales, fue impresionante. América siempre estaba presente en el pantalón, en la bata, conmigo”.

EXPERIENCIA EN EL EXTRANJERO

“Doy gracias al boxeo porque conocí mucha gente a nivel nacional e internacional, estuve con los mejores boxeadores en Estados Unidos. El boxeo me dio mucho ya que no pude lograr hacer dinero como para vivir el resto de mi vida pero me dejó sabiduría, viajé por muchos lados. Lo importante como boxeador que siempre digo es que hay que dejar una buena imagen como persona. El boxeo pasa pero la persona queda. Si no sos una buena persona, nunca te van a recordar como boxeador. A mí me gustaría que siempre me recuerden como persona porque el boxeo pasa, son 10 o 15 años y después se olvida. Entrenar en el gimnasio de la Top Rank que solamente entrenaban los mejores del mundo, fue una gran oportunidad aunque yo no era campeón del mundo, todos tenían cinturones”.

SPONSORS QUE NO HUBO

“Nunca tuve sponsors, nos manejamos de corazón a lo Rocky Balboa. Yo le decía siempre a “Carretilla”, “voy a empezar con vos y voy a terminar con vos” y cumplí. Algunos boxeadores cuando llegan a cierto punto, empiezan a cambiar de entrenadores y eso para mí no va. La persona que estaba al lado mío cuando empecé, me gustó que terminara conmigo, terminar juntos”.

UN TÍTULO, UN SENTIMIENTO

El titulo argentino es imborrable para Cabral aunque después vinieron el sudamericano y el internacional, además de estar entre los mejores 10 del mundo en el año 92. Pero lo principal era ganar el primer título, no el valor, sino el sentimiento, según sus propias palabras.