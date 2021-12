¿SABÍAS QUE CONSUMIR FRUTAS Y VERDURAS TE SALVA LA VIDA?

Compartir esta Noticia

Por Lic. en Nutrición Patricia Vitale – Matrícula 7400 – IG @nutrisalud.america

Las Frutas y Verduras son una parte esencial de la alimentación saludable, ayuda a garantizar una ingesta diaria suficiente de fibra dietética y micronutrientes.

Las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), elaboradas por el Ministerio de Salud de la Nación en el 2016, recomiendan un consumo diario de 5 porciones de frutas y verduras variadas en tipo y color (una porción equivale a medio plato de verduras o una fruta chica).

Las recomendación es comer frutas y verduras crudas, porque así no tienen perdida de vitaminas al cocinarlas (la vitamina c, en particular, se destruye con facilidad de esta manera), incluso cuando realizamos exprimidos tenemos que consumirlos lo más rápido posible, ya que la vitamina c, comienza a perderse enseguida.

 La vitamina c se encuentra presente en las frutas y verduras (todas las frutas cítricas, el kiwi, la frutilla, el tomate, ají fresco, verdura de hojas etc ) , ayuda a que el hierro de otros alimentos sea bien utilizado por nuestro cuerpo , evitando las anemias. Además contribuye en la defensa del organismo contra las enfermedades.

 Es una manera de consumir fibra: actúa limpiando los dientes, muelas y ayuda al funcionamiento intestinal juntando residuos que no sirven y forman la materia fecal. También prolonga la sensación de saciedad porque aumenta el volumen dentro de estómago.

 Una sustancia presentes en las frutas y verduras es el beta caroteno, (se encuentra en frutas y verduras amarillas y naranjas) en que se transforma en vitamina A en nuestro cuerpo.

Esta última es necesaria para la vista, la piel, el cabello y todos los tejidos de nuestro cuerpo.

 El potasio es un mineral muy necesario para el corazón, la presión arterial y los músculos. Se encuentra principalmente en la banana y las frutas secas.

Las frutas y verduras de color más oscuro tienen más vitaminas y a mayor variedad frutas y verduras de colores , mas contenidos de vitaminas y minerales tendrá nuestra alimentación.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), si la población mundial incrementara el consumo de frutas y verduras de manera suficiente, podrían salvarse 1,7 millones de vidas.

¿ Es una cuestión de educación o de economía el consumo de frutas y verduras en el mundo?

Actualmente, el consumo estimado es muy variable entre los distintos países, pero el de los países de altos ingresos es considerablemente mayor que el de los países de medianos y bajos ingresos, acentuando la desigualdad.

En un contexto de bajo consumo de frutas y verduras, y de un crecimiento de la ingesta de productos procesados con altos contenidos de azúcar, grasas y/o sal, se asocia con una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares (infarto y accidentes cerebrovasculares) y algunos tipos de cáncer. En este sentido, la evidencia científica señala que la ingesta insuficiente de frutas y verduras provoca en el mundo aproximadamente un 19% de los cánceres gastrointestinales, un 31% de las cardiopatías isquémicas y un 11% de los ACV.

En este marco, la comunidad internacional, a través de la Estrategia Mundial de OMS sobre régimen alimentario, actividad física y salud (2004), y el Plan de Acción Global de la OMS para la prevención y Control de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (2013-2020) insta a los gobiernos a adoptar medidas para aumentar la disponibilidad, asequibilidad y consumo de frutas y verduras en la población. Esto tiene el objetivo de reducir el impacto de las enfermedades no transmisibles y proteger la salud.